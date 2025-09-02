Aaj Ka Panchang: ये है 2 सितंबर का पूरा दैनिक पंचाग, आज तेजा दशमी पर्व, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 02 September 2025: आज मंगलवार यानी 02 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ है. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी साधक हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं वो भय से मुक्ति पाते हैं और उनकी कुंडली मंगल ग्रह की स्थिति संतुलित होती है. शाम के समय हनुमान जी की पूजा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. मंगलवार दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो रक्त, शौर्य और जोश का कारक ग्रह है. आइए 2 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

2 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (2 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

2 सितंबर 2025 को तिथि- दशमी - प्रातः 03:53, सितम्बर 03 तक, इसके बाद एकादशी.

2 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.

2 सितंबर 2025 को नक्षत्र- मूल रात 09:51 तक, इसके बाद पूर्वाषाढा नक्षत्र.

2 सितंबर 2025 को योग- प्रीति योग शाम 04:40 तक, इसके बाद आयुष्मान्.

2 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार- तेजा दशमी

2 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

2 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:00 बजे.

2 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:41 बजे.

2 सितंबर 2025 को चंद्रोदय: दोपहर 02:51 बजे.

2 सितंबर 2025 को रात को 01:27 बजे.

2 सितंबर 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

2 सितंबर 2025 को चंद्रमा- धनु राशि में संचार.

Add Zee News as a Preferred Source

2 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से लेकर दोपहर 12:51 बजे तक.

अमृत काल - दोपहर 03:01 बजे से लेकर दोपहर 04:44 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:37 बजे से लेकर सुबह 05:25 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

2 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

2 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 3:33 बजे से लेकर शाम 5:06 बजे तक.

2 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:53 बजे तक.

2 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 1:59 बजे तक

2 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:42 से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, रात 11:17 से लेकर रात 12:03 तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Astro Tips: जुड़वां केला होता है चमत्कारी, विष्णु लक्ष्मी केला घर लाकर करें धन-संपत्ति से जुड़ा यह उपाय!

और पढ़ें- pitru paksha 2025: घर में किस दिशा में नहीं होनी चाहिए पितरों की तस्वीर और कौन सी दिशा सही, पितृ पक्ष से पहले जान लें