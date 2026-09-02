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Panchang 2 September 2026: आज हलषष्ठी व्रत, नोट कर लें शुभ योग मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 2 September 2026: आज 2 सितंबर 2026, बुधवार का दिन विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित है. आइए जानें इस दिन कौन सा व्रत पड़ रहा है और राहुकाल कब से कब तक रहने वाला है. इसके साथ ही आज के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी जानेंगे.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 02, 2026, 06:09 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:09 AM IST
Panchang 2 September 2026: आज हलषष्ठी व्रत, नोट कर लें शुभ योग मुहूर्त और राहुकाल
Image Credit: ZEE News

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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