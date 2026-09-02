Panchang 2 September 2026: आज हलषष्ठी व्रत, नोट कर लें शुभ योग मुहूर्त और राहुकाल

2 September 2026 ka Panchang: आज 2 सितंबर 2026 को बुधवार के दिन के स्वामी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं. इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है. आज के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा सच्चे मन से करता है उसके काम बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होते हैं. इसके साथ ही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए आज के पंचाग की इस कड़ी में जानें कि आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से शुभ मुहूर्त होंगे, आज कौन सा व्रत रखा जाएगा और राहुकाल कब से कब तक होगा.