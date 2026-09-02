Panchang 2 September 2026: आज हलषष्ठी व्रत, नोट कर लें शुभ योग मुहूर्त और राहुकाल

2 September 2026 ka Panchang: आज 2 सितंबर 2026 को बुधवार के दिन के स्वामी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं. इस दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होती है. आज के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा सच्चे मन से करता है उसके काम बिना किसी विघ्न-बाधा के संपन्न होते हैं. इसके साथ ही कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होने लगती है. आइए आज के पंचाग की इस कड़ी में जानें कि आज कौन से शुभ योग बन रहे हैं, कौन से शुभ मुहूर्त होंगे, आज कौन सा व्रत रखा जाएगा और राहुकाल कब से कब तक होगा.
2 सितंबर 2026 की तिथि- भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि सुबह 04:26 बजे तक. इसके बाद भाद्रपद कृष्ण सप्तमी तिथि.
2 सितंबर 2026 का वार - बुधवार
2 सितंबर 2026 का नक्षत्र - भरणी नक्षत्र तड़के रात 01:43 बजे तक, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र का प्रारंभ होगा.
2 सितंबर 2026 को योग- ध्रुव योग रात 09:11 बजे तक, इसके बाद व्याघात योग का प्रारंभ होगा
2 सितंबर 2026 को करण- गर सुबह 05:21 बजे तक, इसके बाद वणिज.
2 सितंबर 2026 को हलषष्ठी व्रत
2 सितंबर 2026 को सूर्योदय - सुबह 06:13 बजे तक
2 सितंबर 2026 को सूर्यास्त - शाम 06:40 बजे तक
2 सितंबर 2026 को चंद्रोदय - शाम 09:58 बजे
2 सितंबर 2026 को चंद्रस्त - सुबह 11:54 बजे
2 सितंबर 2026 को सूर्य का सिंह राशि में संचरण.
2 सितंबर 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन मेष राशि में संचरण.
(जगह के अनुसार उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या फिर सेकेंड का अंतर हो सकता है.)
2 सितंबर 2026 को अमृत काल - रात 08:44 बजे से रात 10:16 बजे तक.
2 सितंबर 2026 को ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:37 बजे से सुबह 05:25 बजे तक.
2 सितंबर 2026 को राहुकाल - दोपहर 12:26 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक
2 सितंबर 2026 को यम गण्ड - सुबह 07:46 बजे से सुबह 09:19 बजे तक
2 सितंबर 2026 को कुलिक - सुबह 10:53 बजे से दोपहर 12:26 बजे तक
2 सितंबर 2026 को दुर्मुहूर्त - सुबह 12:01 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक.
2 सितंबर 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:54 बजे से दोपहर 01:26 बजे तक.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)