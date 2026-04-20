आज का पंचांग : विनायक चतुर्थी का व्रत करने से संतान सुख मिलता है, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. वहीं सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्‍न होते हैं और मनचाहा वर व सुखी वैवाहिक जीवन देते हैं. इस बार 20 अप्रैल 2026 को ये दोनों योग एकसाथ बन रहे हैं. 20 अप्रैल को चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और सोमवार का दिन पड़ रहा है. यहां पढ़ें आज का पूरा पंचांग और पूजा मुहूर्त.

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 20 April 2026)

आज की तिथि - 20 अप्रैल की सुबह 07:27 बजे से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी.

आज का वार - सोमवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ युति करके वैभव लक्ष्‍मी योग बनाएंगे. वहीं मेष राशि में सूर्य हैं.

आज का नक्षत्र - 20 अप्रैल की तड़के सुबह 04:35 बजे से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.

आज के योग - 20 अप्रैल की दोपहर 04:11 बजे तक सौभाग्‍य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:05 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:45 बजे

चन्द्रोदय - सुबह 07:59 बजे

चन्द्रास्त - रात 10:16 बजे

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:29 बजे से 05:17 बजे तक

अमृत काल - 19 व 20 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 11:15 बजे से 12:41 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:51 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:40 बजे से 09:15 बजे तक

यम गण्ड - सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक

कुलिक - दोपहर 02:00 बजे से 3:35 बजे तक

दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:51 बजे से 01:41 बजे तक, 03:23 बजे से 04:13 शाम

वर्ज्यम् - शाम 06:57 बजे से रात 08:23 बजे तक

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)