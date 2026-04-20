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Hindi Newsधर्मसोमवार का दिन और वैशाख शुक्‍ल चतुर्थी, भगवान शिव के साथ मिलेगा पुत्र गणेश का आशीर्वाद

सोमवार का दिन और वैशाख शुक्‍ल चतुर्थी, भगवान शिव के साथ मिलेगा पुत्र गणेश का आशीर्वाद

Aaj Ka Panchang 20 April 2026: वैशाख महीने का दूसरा चतुर्थी व्रत 20 अप्रैल 2026, सोमवार को रखा जाएगा. सोमवार को भगवान शिव की पूजा की जाती है और चतुर्थी पर गणेश जी की. इस तरह आज पिता-पुत्र दोनों का एकसाथ आशीर्वाद पाने का मौका मिलेगा. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 20, 2026, 05:00 AM IST
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आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026.
आज का पंचांग 20 अप्रैल 2026.

आज का पंचांग : विनायक चतुर्थी का व्रत करने से संतान सुख मिलता है, सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. वहीं सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्‍न होते हैं और मनचाहा वर व सुखी वैवाहिक जीवन देते हैं. इस बार 20 अप्रैल 2026 को ये दोनों योग एकसाथ बन रहे हैं. 20 अप्रैल को चतुर्थी व्रत रखा जाएगा और सोमवार का दिन पड़ रहा है. यहां पढ़ें आज का पूरा पंचांग और पूजा मुहूर्त. 

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 20 April 2026)   

आज की तिथि - 20 अप्रैल की सुबह 07:27 बजे से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - सोमवार 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ युति करके वैभव लक्ष्‍मी योग बनाएंगे. वहीं मेष राशि में सूर्य हैं. 

आज का नक्षत्र - 20 अप्रैल की तड़के सुबह 04:35 बजे से रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

आज के योग - 20 अप्रैल की दोपहर 04:11 बजे तक सौभाग्‍य योग रहेगा, इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: मंगल करेंगे तगड़ा ‘मंगल’! मई से इन 4 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, अचानक खत्म होंगी परेशानियां

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:05 बजे 
सूर्यास्त - शाम 06:45 बजे 
चन्द्रोदय - सुबह 07:59 बजे 
चन्द्रास्त - रात 10:16 बजे 

(यह भी पढ़ें: इन मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत, लक्ष्मी कृपा से अगले 7 दिन कराएंगे मालामाल!

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:29 बजे से 05:17 बजे तक
अमृत काल - 19 व 20 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 11:15 बजे से 12:41 बजे तक 
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:00 बजे से 12:51 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 07:40 बजे से 09:15 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 10:50 बजे से दोपहर 12:25 बजे तक 
कुलिक - दोपहर 02:00 बजे से 3:35 बजे तक
दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:51 बजे से 01:41 बजे तक, 03:23 बजे से 04:13 शाम
वर्ज्यम् - शाम 06:57 बजे से रात 08:23 बजे तक 

(यह भी पढ़ें: इस हफ्ते किस राशि को मिलेगा पैसा और किसे सावधान रहने की जरूरत? पढ़ें पूरा राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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