Aaj Ka Panchang: ये है 20 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज बुध प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 20 August 2025: आज बुधवार, 20 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. बुधवार दिन के स्वामी गणेशजी है और दिन की शुरुआत बुद्धि वाणी और व्यापार के कारक मंगल ग्रह से होती है. बुधवार दिन के दिन गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. हनुमान जी साधक पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं. आइए 20 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देखें.

20 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी - द्वादशी - 01:58 PM तक, फिर त्रयोदशी.

20 अगस्त 2025 को वार बुधवार है.

20 अगस्त 2025 को नक्षत्र पुनर्वसु - 12:27 AM, अगस्त 21 तक.

20 अगस्त 2025 को योग- सिद्धि - 06:13 PM तक, फिर व्यतीपात.

20 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:53 AM बजे.

20 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:56 PM बजे.

20 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में 06:35 PM तक हैं. इसके बाद कर्क राशि में गोचर करेंगे.

20 अगस्त 2025 को चंद्रमा मिथुन राशि में होगा.

20 अगस्त 2025 को बुध प्रदोष व्रत है.

20 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - नहीं है.

अमृत काल - 10:05 PM से लेकर 11:39 PM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:33 AM से लेकर 05:21 AM

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

20 अगस्त 2025 को राहू काल- 12:30 PM से लेकर 2:05 PM तक.

20 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 7:44 AM से लेकर 9:19 AM तक.

20 अगस्त 2025 को कुलिक - 10:54 AM से लेकर 12:30 PM तक.

20 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 12:04 PM से लेकर 12:55 PM तक.

20 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 12:47 PM से लेकर 02:20 PM तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

