Advertisement
trendingNow13047013
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 20 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज गण्ड योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 20 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज गण्ड योग, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 20 December 2025: 20 दिसंबर को शनिवार है और यह दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 20 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

20 December 2025 Ka Panchang
20 December 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 December 2025: शनिवार यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है और शनि ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनि दोष दूर होता है और इस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होगा जो प्रेम पैसा और सुख के कारक हैं. आइए 20 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

20 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (20 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
20 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष अमावस्या तिथि सुबह 07:13 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
20 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.
20 दिसंबर 2025 को मूल नक्षत्र रात  01:21 बजे तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र.
20 दिसंबर 2025 को योग- गण्ड योग शाम 04:17 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.
20 दिसंबर 2025 को करण- नाग सुबह 07:13 बजे तक इसके बाद किस्तुघन रात 08:14 बजे तक,  इसके बाद बव.

20 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
20 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
20 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:07 बजे. 
20 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.
20 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 7:17 बजे.
20 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 5:53 बजे.
20 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
20 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
20 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:03 से लेकर  दोपहर 12:45 बजे तक.
20 दिसंबर 2025 को अमृत काल- शाम 06:22 बजे से लेकर रात 08:08 बजे तक.
20 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर  सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
20 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
20 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:45 से लेकर सुबह 11:05 बजे तक
20 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:43 से लेकर शाम 03:02 बजे तक.
20 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 07:07 से लेकर सुबह 08:26 बजे तक. 
20 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:13 से लेकर सुबह 09:55 बजे तक. रात 11:35  से लेकर रात 01:21 बजे तक.
20 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:41 से लेकर सुबह 09:27 बजे तक. 
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vastu Tips: टूटे हुए शीशे घर से बाहर नहीं निकाल रहें? तो इन 3 बड़े नुकसान के लिए रहें तैयार!

और पढ़ें- Garuda Purana: बुरे कर्मों के लिए नर्क में मिलती हैं भयानक सजा, इन 5 तरह की सजा के बारे में जान कांप जाएगी रूह!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
pm narendra modi assam visit
असम आंदोलन के शहीदों को मिलेगा सर्वोच्च सम्मान, पीएम मोदी देंगे श्रद्धांजलि
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
DNA
हादी की मौत पर बवाल के बाद US ने दी श्रद्धांजलि, हिंदुओं पर अत्याचार पर सब मौन क्यों
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
MMS
चुपके से रिकॉर्ड किया प्राइवेट वीडियो, गर्लफ्रेंड को दोस्तों से बनवाया हवस का शिकार
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
DNA
उस्मान हादी की हत्या से बांग्लादेश में आग, भारत विरोध और हिंदू टारगेटिंग के पीछे ISI
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
Payal Dhare
यूट्यूबर पायल गेमिंग का 19 मिनट 34 सेकेंड वाला वायरल वीडियो निकला डीपफेक, FIR दर्ज
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
india eu fta deal
एस जयशंकर और नीदरलैंड विदेश मंत्री के बीच मुलाकात, भारत-ईयू FTA को लेकर बढ़ी उम्मीद
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
revanth reddy telangana cm
BRS के दलबदलू विधायकों पर बरसे केटीआर, कांग्रेस सीएम को दिया खुला चैलेंज
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
Milky Way
भारत के इस गांव में सबसे साफ दिखता है आसमान! नग्न आंखों से भी नजर आएगी Milky Way
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
ED
'डंकी रूट' से US भेजने वाले गैंग के ठिकानों पर ED की रेड, करोड़ों की नकदी बरामद
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता
Voter List Release
तमिलनाडु-गुजरात में जारी हुई SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, 97 लाख लोगों का कटा पत्ता