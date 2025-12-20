Aaj Ka Panchang: ये है 20 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज गण्ड योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 20 December 2025: शनिवार यानी 20 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है, भय से मुक्ति मिलती है और शनि ग्रह का शुभ प्रभाव प्राप्त होता है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से शनि दोष दूर होता है और इस ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होगा जो प्रेम पैसा और सुख के कारक हैं. आइए 20 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

20 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष अमावस्या तिथि सुबह 07:13 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल प्रतिपदा तिथि.

20 दिसंबर 2025 को वार शनिवार है.

20 दिसंबर 2025 को मूल नक्षत्र रात 01:21 बजे तक, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र.

20 दिसंबर 2025 को योग- गण्ड योग शाम 04:17 बजे तक. इसके बाद वृद्धि योग.

20 दिसंबर 2025 को करण- नाग सुबह 07:13 बजे तक इसके बाद किस्तुघन रात 08:14 बजे तक, इसके बाद बव.

20 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार

20 दिसंबर 2025 को पौष अमावस्या.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

20 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:07 बजे.

20 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.

20 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 7:17 बजे.

20 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 5:53 बजे.

20 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

20 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

20 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:45 बजे तक.

20 दिसंबर 2025 को अमृत काल- शाम 06:22 बजे से लेकर रात 08:08 बजे तक.

20 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:31 से लेकर सुबह 06:19 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

20 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 09:45 से लेकर सुबह 11:05 बजे तक

20 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:43 से लेकर शाम 03:02 बजे तक.

20 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 07:07 से लेकर सुबह 08:26 बजे तक.

20 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:13 से लेकर सुबह 09:55 बजे तक. रात 11:35 से लेकर रात 01:21 बजे तक.

20 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 07:41 से लेकर सुबह 09:27 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

