Aaj Ka Panchang: ये है 20 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तरभाद्रपदा के बाद रेवती नक्षत्र, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 20 February 2026: 20 फरवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं उनके दुख दूर होते हैं उनकी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन वैभव और प्रेम के कारक ग्रह हैं. आइए 20 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

20 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि दोपहर 02:38 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि.

20 फरवरी 2026 को वार गुरुवार.

20 फरवरी 2026 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रात 08:07 बजे तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र.

20 फरवरी 2026 को योग- साध्य योग शाम 06:23 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.

20 फरवरी 2026 को करण- गर दोपहर 02:38 बजे तक, वणिज बीच रात 01:52 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

20 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

20 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:59 बजे.

20 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:21 बजे.

20 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 08:32 बजे.

20 फरवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 09:14 बजे.

20 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

20 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मीन राशि में पूरा दिन रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

20 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

20 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक

20 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:20 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.

20 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

20 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

20 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 04:56 बजे तक.

20 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 8:24 बजे से लेकर सुबह 9:50 बजे तक.

20 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:16 बजे से सुबह 10:01 बजे तक. दोपहर 01:03 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक.

20 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 06:09 बजे से लेकर सुबह 07:42 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ramadan 2026: रमजान में इफ्तार की शुरुआत खजूर खाकर ही क्यों करते हैं, जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक वजह

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

और पढ़ें- 'Q' Letter Name Personality: रचनात्मक होते हैं Q अक्षर के नाम वाले लोग, जानें कैसा होता है वैवाहिक जीवन!