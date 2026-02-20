Advertisement
trendingNow13114290
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 20 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तरभाद्रपदा के बाद रेवती नक्षत्र, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 20 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज उत्तरभाद्रपदा के बाद रेवती नक्षत्र, राहुकाल कब?

Panchang 20 February 2026: आज शुक्रवार दिन है. शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ माना जाता है. 20 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, शुभ अशुभ योग के साथ ही इस दिन नक्षत्र क्या रहने वाला है, राहुकाल कब से कब तक होगा, कड़ी में ये सबकुछ विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 20, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 February 2026: 20 फरवरी 2026 यानी आज शुक्रवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. शुक्रवार के दिन जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करते हैं उनके दुख दूर होते हैं उनकी धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं. कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो धन वैभव और प्रेम के कारक ग्रह हैं. आइए 20 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

20 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (20 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
20 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल तृतीया तिथि दोपहर 02:38 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि.
20 फरवरी 2026 को वार गुरुवार.
20 फरवरी 2026 को उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र रात 08:07 बजे तक, इसके बाद रेवती नक्षत्र.
20 फरवरी 2026 को योग- साध्य योग शाम 06:23 बजे तक. इसके बाद शुभ योग.
20 फरवरी 2026 को करण- गर दोपहर 02:38 बजे तक, वणिज बीच रात 01:52 बजे तक, इसके बाद विष्टि.

20 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
20 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:59 बजे. 
20 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:21 बजे.
20 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 08:32 बजे.
20 फरवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 09:14 बजे.
20 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
20 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मीन राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

20 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
20 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक
20 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 01:20 से लेकर दोपहर 02:57 बजे तक.
20 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:22 से लेकर सुबह 06:10 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
20 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
20 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 11:15 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
20 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 3:30 बजे से लेकर शाम 04:56 बजे तक.
20 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 8:24 बजे से लेकर सुबह 9:50 बजे तक.
20 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:16 बजे से सुबह 10:01 बजे तक. दोपहर 01:03 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक.
20 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 06:09 बजे से लेकर सुबह 07:42 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Ramadan 2026: रमजान में इफ्तार की शुरुआत खजूर खाकर ही क्यों करते हैं, जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक वजह 

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

और पढ़ें- 'Q' Letter Name Personality: रचनात्मक होते हैं Q अक्षर के नाम वाले लोग, जानें कैसा होता है वैवाहिक जीवन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

राज्यसभा की बड़ी लड़ाई में किसकी जीत? 37 सीटों पर NDA का बन सकता है दबदबा
National News
राज्यसभा की बड़ी लड़ाई में किसकी जीत? 37 सीटों पर NDA का बन सकता है दबदबा
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
OpenAI CEO Sam Altman
सैम ऑल्टमैन ने बताया, AI समिट में एंथ्रोपिक के CEO का क्यों नहीं पकड़ा हाथ?
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
Amruta Fadnavis
23 साल की नौकरी और अब इस्तीफा, किस कंपनी में काम कर रही थीं CM फडणवीस की पत्नी
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
Andhra Pradesh
विशाखापत्तनमः अचानक क्यों गरजने लगे नेवी के हेलिकॉप्टर्स? उमड़ पड़ा लोगों का हुजूम
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
Air Taxi Services
मिनट में पूरा होगा दो घंटे का सफर, इस शहर में शुरू होगी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई
Special Intensive Revision
अब दिल्ली-हरियाणा उत्तराखंड में होगा SIR, चुनाव आयोग ने दे दिया फरमान; डेट भी आई