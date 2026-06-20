20 June ka Panchang: आज एक ही दिन एक अशुभ और एक शुभ योग बन रहा है. 20 जून 2026, शनिवार को दोपहर तक वज्र योग रहेगा. ज्योतिष के अनुसार इसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, न ही नए काम की शुरुआत करना चाहिए.
वहीं इसके बाद सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें किए गए काम सिद्ध या सफल होने की मान्यता है. वैसे शनिवार का दिन होने से नए काम की शुरुआत करने से बचें. इससे काम में देरी हो सकती है. वहीं शनि देव की कृपा पाने के लिए तेल और काली चीजों का दान करें. जानें आज का राहुकाल, नक्षत्र तिथि समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - दोपहर 03:46 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी तिथि रहेगी और इसके बाद सप्तमी तिथि
आज का वार - शनिवार
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में स्थित रहेंगे. वहीं मंगल गोचर करके शुक्र की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 09:25 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - दोपहर 12:48 बजे तक वज्र योग रहेगा और इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा.
सूर्योदय - सुबह 05:45 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे
चन्द्रोदय - सुबह 10:59 बजे
चन्द्रास्त - रात 11:43 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:09 बजे से 04:57 बजे तक
अमृत काल - सुबह 07:04 बजे से 08:38 बजे तक, सुबह 03:36 बजे से 05:13 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:01 बजे से 12:55 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:07 बजे से 10:47 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:09 बजे से 03:49 बजे तक
कुलिक - सुबह 05:45 बजे से 07:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:33 बजे से 08:26 बजे तक
वर्ज्यम् - शाम 05:27 बजे से 07:03 बजे तक
तैतिल - सुबह 04:17 बजे से दोपहर 03:47 बजे तक
गर - दोपहर 03:47 बजे से 21 जून की तड़के सुबह 03:28 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)