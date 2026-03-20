Aaj Ka Panchang: ये है 20 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang 20 March 2026: आज यानी 20 मार्च 2026, शुक्रवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, कौन से नक्षत्रों का संयोग हो रहा है और शुभ-अशुभ योग कौन से बन रहे हैं. कौन से व्रत-त्योहार होंगे, ये जानकारियां पंचांग से हासिल की जा सकती हैं. ऐसे में तिथि, योग, नक्षत्र और शुभ-अशुभ मुहूर्त के साथ ही राहुकाल के बारे में जानने के लिए हम पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शुक्रवार है जो शुक्र ग्रह से होता है. शुक्र ग्रह प्रेम धन और समृद्धि के कारक ग्रह हैं. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके धन संबंधी संकट दूर होते हैं और कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत होती है. आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है. आइए 20 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से आइए जानें.

20 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (20 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

20 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र द्वितीया तिथि तड़के प्रातः 02:31 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि.

20 मार्च 2026 को वार- शुक्रवार.

20 मार्च 2026 को नक्षत्र- रेवती नक्षत्र सुबह 02:27 बजे तक. इसके बाद रेवती.

20 मार्च 2026 को योग- ब्रह्म योग रात 10:14 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

20 मार्च 2026 को करण- बालव दोपहर 03:44 बजे तक, इसके बाद कौलव तड़के प्रातः 02:31 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

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20 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

20 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन (मां ब्रह्मचारिणी की पूजा).

20 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

20 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:34 बजे.

20 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:34 बजे.

20 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 07:05 बजे.

20 मार्च 2026 को चंद्रस्त शाम 08:03 बजे.

20 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण.

20 मार्च 2026 को चंद्रमा का तड़के प्रातः 02:27 बजे तक मीन राशि में संचरण. इसके बाद मेष राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

20 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

20 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.

20 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच रात 12:11 बजे से लेकर बीच रात 01:41 बजे तक.

20 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:57 से लेकर सुबह 05:45 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

20 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

20 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 11:04 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.

20 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:04 बजे तक.

20 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 08:04 बजे से लेकर सुबह 09:34 बजे तक.

20 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:58 बजे से सुबह 09:46 बजे तक. दोपहर 12:58 बजे से लेकर दोपहर 01:46 बजे तक.

20 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:15 बजे से लेकर शाम 04:44 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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