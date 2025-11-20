Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 20 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मार्गशीर्ष अमावस्या, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 20 November 2025: 20 नवंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है. 20 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:00 AM IST
20 November 2025 Ka Panchang
20 November 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 November 2025: गुरुवार का दिन यानी 20 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन से सभी बाधाओं का अंत होता है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होती है. गुरुवार का दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान का कारक ग्रह है. आइए 20 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

20 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (20 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
20 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि दोपहर 12:17 बजे तक, इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा तिथि.
20 नवंबर 2025 को वार गुरुवार है.
20 नवंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र सुबह 10:58 बजे तक इसके बाद अनुराधा नक्षत्र.
20 नवंबर 2025 को योग- शोभन योग सुबह  09:52 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.
20 नवंबर 2025 को करण- नाग दोपहर 12:17 बजे तक. इसके बाद किस्तुघन रात 01:33 बजे तक, इसके बाद बव.

नवंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
20 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:48 बजे. 
20 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
20 नवंबर 2025 को सुबह चंद्रोदय 6:40 बजे.
20 नवंबर 2025 को शाम चंद्रास्त 5:31 बजे.
20 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
20 नवंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

20 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
20 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:50 से लेकर  दोपहर 12:34 बजे तक.
20 नवंबर 2025 को अमृत काल- रात 02:14 से लेकर सुबह 04:02 बजे तक.
20 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:12 से लेकर  सुबह 06:00 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
20 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
20 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 01:33 से लेकर शाम 02:54 बजे तक
20 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 06:48 से लेकर दोपहर 08:09 बजे तक.
20 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 09:30 से लेकर दोपहर 10:51 बजे तक.
20 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:24 से लेकर दोपहर 11:07 बजे तक. दोपहर 02:43 से लेकर शाम 03:27 बजे तक.
20 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 02:17 से लेकर शाम 04:05 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

