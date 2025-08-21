Aaj Ka Panchang: ये है 21 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज मासिक शिवरात्रि पर शुभ योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 21 August 2025: आज गुरुवार, 21 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. गुरुवार दिन के स्वामी विष्णुजी हैं और इस दिन की शुरुआत ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति से होती है. गुरुवार दिन के दिन विष्णुजी की पूजा करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. विष्णुजी अपने साधकों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं. आज मासिक शिवरात्रि पर्व भी है. आइए 21 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

21 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी- 01:58 PM तक, फिर त्रयोदशी.

21 अगस्त 2025 को वार गुरुवार है.

21 अगस्त 2025 को नक्षत्र- पुष्य नक्षत्र 12:08 AM, अगस्त 22 तक.

21 अगस्त 2025 को व्यतीपात- 04:14 PM तक, फिर वरीयान.

21 अगस्त 2025 को सूर्योदय 05:53 AM बजे.

21 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम के 06:54 PM बजे.

21 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

21 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय - 3:55 AM पर.

21 अगस्त 2025 को चन्द्रास्त - 5:48 PM पर.

21 अगस्त 2025 को चंद्रमा कर्क राशि में होगा.

21 अगस्त 2025 को मासिक शिवरात्रि व्रत है.

21 अगस्त 2025 को कान्हा की छठी पर्व मनाया जाएगा है.

21 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

21 अगस्त 2025 अभिजीत मुहूर्त - 12:04 PM से लेकर 12:55 PM तक.

21 अगस्त 2025 अमृत काल - 05:49 PM से लेकर 07:23 PM तक.

21 अगस्त 2025 ब्रह्म मुहूर्त - 04:33 AM से लेकर 05:21 AM तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

21 अगस्त 2025 को राहुकाल दोपहर 2.05 PM से लेकर 3.40 PM तक.

21 अगस्त 2025 को यम गण्ड - 6:09 AM से लेकर 7:44 AM तक.

21 अगस्त 2025 को कुलिक - 9:19 AM से लेकर 10:54 AM तक.

21 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - 10:23 AM से लेकर 11:13 AM, 03:27 PM से लेकर 04:18 PM तक.

21 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - 08:21 AM से लेकर 09:56 AM तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

