Aaj Ka Panchang: ये है 21 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 21 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 21 December 2025: 21 दिसंबर को रविवार है और यह दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 21 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 21, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 21 December 2025
Aaj Ka Panchang 21 December 2025: रविवार यानी 21 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है, करियर संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलती है और सूर्यदेव का शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करने से शक्ति प्राप्त होती है. वहीं सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली से सूर्य दोष दूर होता है और सूर्य मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो पिता, आत्मा और यश के कारक हैं. आइए 21 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

21 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (21 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
21 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष शुक्ल प्रतिपदा तिथि सुबह 09:11 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल द्वितीया तिथि.
21 दिसंबर 2025 को वार रविवार है.
21 दिसंबर 2025 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रातः  03:36 बजे तक, इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.
21 दिसंबर 2025 को योग- वृद्धि योग शाम 04:35 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.
21 दिसंबर 2025 को करण- बव सुबह 09:11 बजे तक इसके बाद बालव रात 10:04 बजे तक, इसके बाद कौलव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
21 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:07 बजे. 
21 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:41 बजे.
21 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 08:07 बजे.
21 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 6:49 बजे.
21 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
21 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

21 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
21 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:03 से लेकर  दोपहर 12:46 बजे तक.
21 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:20 बजे से लेकर रात 12:05 बजे तक.
21 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:32 से लेकर  सुबह 06:20 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
21 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
21 दिसंबर 2025 को राहुकाल- शाम 04:22 से लेकर शाम 05:41 बजे तक
21 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 01:44 बजे तक.
21 दिसंबर 2025 को कुलिक- शाम 03:03 से लेकर शाम 04:22 बजे तक. 
21 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:17 से लेकर शाम 04:59 बजे तक.
21 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:51 से लेकर रात 01:36 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

aaj ka panchang

