Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 21 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज ढुण्ढिराज चतुर्थी, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 21 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज ढुण्ढिराज चतुर्थी, राहुकाल कब?

Panchang 21 February 2026: आज शनिवार दिन है. शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से शुभ माना जाता है. 21 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है,  योग और नक्षत्र क्या रहने वाला है, राहुकाल कब से कब तक होगा, कड़ी में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 21, 2026, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 21 February 2026: 21 फरवरी 2026 यानी आज शनिवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं भय दुख और संकट दूर होते हैं और शनिदेव की क्रूर दृष्टि से राहत मिलती है. कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मजबूत होती. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल के कारक हैं. आइए 21 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

21 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (21 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
21 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी तिथि शाम 01:01 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि.
21 फरवरी 2026 को वार शनिवार.
21 फरवरी 2026 को रेवती नक्षत्र रात 07:07 बजे तक, इसके बाद अश्विनी नक्षत्र.
21 फरवरी 2026 को योग- शुभ योग रात 03:50 बजे तक. इसके बाद शुक्ल योग.
21 फरवरी 2026 को करण- विष्टि दोपहर 01:01 बजे तक, बव बीच रात 12:07 बजे तक, इसके बाद बालव.

21 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
21 फरवरी 2026 को ढुण्ढिराज चतुर्थी.

21 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
21 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:58 बजे. 
21 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:22 बजे.
21 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 9:07 बजे.
21 फरवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 10:14 बजे.
21 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
21 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मीन राशि में शाम 07:07 बजे तक संचरण, इसके बाद मेष राशि में प्रवेश.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

21 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
21 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को अमृत काल- शाम 04:48 से लेकर शाम 06:20 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:21 से लेकर सुबह 06:09 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
21 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
21 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 09:49 बजे से लेकर सुबह 11:15 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:31 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 06:58 बजे से लेकर सुबह 08:24 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:29 बजे से सुबह 09:15 बजे तक.
21 फरवरी 2026 को वर्ज्यम् - सुबह 07:37 बजे से लेकर सुबह 09:09 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

