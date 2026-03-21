Aaj Ka Panchang: ये है 21 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां चंद्रघंटा की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang 21 March 2026: आज यानी 21 मार्च 2026, शनिवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र कौन से होंगे और योग कौन से बन रहे हैं. कौन से व्रत-त्योहार होंगे, ये जानकारियां पंचांग से जान सकते हैं. ऐसे में आइए तिथि, योग, नक्षत्र और शुभ-अशुभ मुहूर्त बारे में जानने लिए पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज शनिवार है जो शनि ग्रह से होता है. शनि ग्रह न्याय और कर्मफल के कारक ग्रह हैं. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और कुंडली में शनि के बुरे प्रभाव कम होते हैं. आज चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन है. आइए 21 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

21 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र तृतीया तिथि तड़के रात 11:56 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि.

21 मार्च 2026 को वार- शनिवार.

21 मार्च 2026 को नक्षत्र- रेवती नक्षत्र सुबह 02:27 बजे तक. इसके बाद रेवती.

21 मार्च 2026 को योग- ब्रह्म योग रात 10:14 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

21 मार्च 2026 को करण- तैतिल दोपहर 01:15 बजे तक, इसके बाद गर रात 11:56 बजे तक, इसके बाद वणिज.

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21 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

21 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन (मां चंद्रघंटा की पूजा).

21 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

21 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:33 बजे.

21 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:34 बजे.

21 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 07:43 बजे.

21 मार्च 2026 को चंद्रस्त रात 09:07 बजे.

21 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.

21 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात मेष राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

21 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

21 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:10 बजे से लेकर दोपहर 12:58 बजे तक.

21 मार्च 2026 को अमृत काल- बीच दोपहर 05:57 बजे से लेकर शाम 07:26 बजे तक.

21 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:56 से लेकर सुबह 05:44 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

21 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 09:33 बजे से लेकर सुबह 11:04 बजे तक.

21 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 02:04 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.

21 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 06:33 बजे से लेकर सुबह 08:03 बजे तक.

21 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:09 बजे से सुबह 08:57 बजे तक.

21 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:55 बजे से लेकर रात 10:24 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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