Aaj Ka Panchang: ये है 21 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्र दर्शन का दिन, जानें राहुकाल कब तक!

21 नवंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 21 November 2025
Panchang 21 November 2025: 21 नवंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. 21 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Aaj Ka Panchang 21 November 2025: शुक्रवार का दिन यानी 21 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उस व्यक्ति के जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है और सभी बाधाओं का अंत होता है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत होती है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो प्रेम धन और सुख का कारक ग्रह है. आइए 21 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

21 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (21 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
21 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:47 बजे तक, इसके बाद .
21 नवंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
21 नवंबर 2025 को अनुराधा नक्षत्र सुबह  01:55 बजे तक इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र.
21 नवंबर 2025 को योग- अतिगण्ड योग सुबह 10:43 बजे तक. इसके बाद सुकर्मा योग.
21 नवंबर 2025 को करण- बव दोपहर 02:47 बजे तक. इसके बाद बालव रात 04:00 बजे तक, इसके बाद कौलव.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
21 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:48 बजे. 
21 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
21 नवंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह  7:35 बजे.
21 नवंबर 2025 को चंद्रास्त शाम 6:16 बजे.
21 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
21 नवंबर 2025 को चंद्रमा का वृश्चिक राशि में संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

21 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
21 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 से लेकर  दोपहर 12:34 बजे तक.
21 नवंबर 2025 को अमृत काल- ----
21 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:13 से लेकर  सुबह 06:01 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
21 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
21 नवंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 10:51 से लेकर दोपहर 12:12 बजे तक
21 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 02:54 से लेकर शाम 04:15 बजे तक.
21 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:09 से लेकर सुबह 09:30 बजे तक.
21 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:58 से लेकर सुबह 09:41 बजे तक. दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक.
21 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 08:11 से लेकर रात 09:58 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पड़ें- Budh Gochar 2025: पापी ग्रह केतु के नक्षत्र में बुध का गोचर, ये 3 राशि वाले बनेंगे महाधनवान, होगा व्यापार में मुनाफा और बढ़ेगी बुद्धि!

और पड़ें- Astro Tips: शनिदेव नजर कर लेंगे नरम, कम हो जाएगा साढ़ेसाती और ढैय्या का असर, झटपट कर लें ये 5 उपाय!

और पड़ें- चमत्‍कारों से भरा रहा जिनका जीवन, जानें कौन हैं वो बाबा जिनके शताब्दी समारोह में पीएम मोदी होंगे शामिल!

