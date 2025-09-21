Aaj Ka Panchang: ये है 21 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सर्वपितृ अमावस्या, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 21 September 2025: आज रविवार यानी 21 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. रविवार को सूर्यदेव और मां दुर्गा की पूजा की जाती है. रविवार के दिन जो भी भक्त मां दुर्गा की की पूजा करते हैं उन्हें भय से मुक्ति मिलती है और शक्ति की प्राप्ति होती है. मातारानी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. रविवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा आती है. वहीं सूर्यदेव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. रविवार दिन सूर्य से शुरू होता है जो यश प्रसिद्धि व्यक्तित्व और पिता के कारक ग्रह हैं. आइए 21 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

21 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (21 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

21 सितंबर 2025 को तिथि- रात 01:23 बजे तक अमावस्या तिथि इसके बाद आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि.

21 सितंबर 2025 को वार रविवार है.

21 सितंबर 2025 को पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 09:32 बजे तक, इसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र.

21 सितंबर 2025 को योग- शुभ साध्य, शाम 07:53 बजे तक, इसके बाद शुक्ल योग.

21 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

21 सितंबर 2025 को अमावस्या तिथि का श्राद्ध (सर्वपितृ अमावस्या).

21 सितंबर 2025 को सूर्यग्रहण लगेगा लेकिन विदेश में, इसे भारत में नहीं देखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

21 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

21 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:09 बजे.

21 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:19 बजे.

21 सितंबर 2025 को चंद्रोदय प्रातः को 05:38 बजे.

21 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 06:08 बजे.

21 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.

21 सितंबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में दोपहर 03:57 बजे तक, इसके बाद कन्या में गोचर.

21 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:55 बजे से लेकर दोपहर 12:43 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 03:38 बजे से लेकर सुबह 05:21 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:43 बजे से लेकर सुबह 05:31 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

21 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

21 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 4:50 बजे से लेकर शाम 6:20 बजे तक.

21 सितंबर 2025 को यमगंड- दोपहर 12:19 बजे से लेकर दोपहर 1:50 बजे तक.

21 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 3:20 बजे से लेकर शाम 4:50 बजे तक

21 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - शाम 04:44 बजे से लेकर शाम 05:32 बजे तक.

21 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 05:18 बजे से लेकर शाम 07:01 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शनििया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- वैष्णो माता की आरती, मैया जय वैष्णवी माता...

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Surya Grahan 2025: सूर्य ग्रहण के दौरान इन मंत्रों का जाप कर दोष करें दूर, रोग, अकाल मृत्यु और नकारात्मकता छू भी नहीं पाएगी!