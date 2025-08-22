Aaj Ka Panchang: ये है 22 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज पिठोरी अमावस्या पर शुभ योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 22 August 2025: आज शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शुक्रवार दिन के स्वामी विष्णुजी हैं और इस दिन की शुरुआत ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति से होती है. शुक्रवार दिन के दिन विष्णुजी की पूजा करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. विष्णुजी अपने साधकों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं. आज मासिक शिवरात्रि पर्व भी है. आइए 22 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

22 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (22 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

22 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी- चतुर्दशी सुबह 11:55 बजे तक इसके बाद अमावस्या.

22 अगस्त 2025 को वार शुक्रवार है.

22 अगस्त 2025 को नक्षत्र- अश्लेषा- रात 12:16 अगस्त 23 तक नक्षत्र.

22 अगस्त 2025 को वरीयान् योग दोपहर के 02:35 तक फिर परिघ योग.

22 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:54 बजे.

22 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:53 बजे.

22 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

22 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय - सुबह 04:57 पर.

22 अगस्त 2025 को चन्द्रास्त- शाम को 06:28 पर.

22 अगस्त 2025 को चंद्रमा रात के 12:16 तक कर्क राशि में इसके बाद सिंह राशि में सचरण.

22 अगस्त 2025 को पिठोरी अमावस्या और दर्श अमावस्या है.

22 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

22 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से लेकर दोपहर 12:55 बजे तक.

22 अगस्त 2025 को अमृत काल - रात 10:39 बजे से लेकर रात 12:16 बजे तक.

22 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:33 बजे से लेकर सुबह 05:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

22 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 10:54 बजे से लेकर दोपहर 12:29 बजे तक.

22 अगस्त 2025 को यम गण्ड - दोपहर 3:39 बजे से लेकर शाम 5:14 बजे तक.

22 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 7:44 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

22 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, 12:55 PM बजे – 01:45 दोपहर बजे तक.

22 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:00 बजे से लेकर दोपहर 02:37 बजे

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

