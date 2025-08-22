Aaj Ka Panchang: ये है 22 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज पिठोरी अमावस्या पर शुभ योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12890564
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 22 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज पिठोरी अमावस्या पर शुभ योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 22 August 2025: 22 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होने वाला है.  आज शुक्रवार के है जिसके स्वामी विष्णुजी हैं. आइए जानें आज तिथि और शुभ मुहूर्त क्या हैं. योग और नक्षत्र कौन सा रहने वाला है. राहुकाल कब से कब तक होगा. आइए जानें पूरा दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 22, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Panchang 22 August 2025
Panchang 22 August 2025

Aaj Ka Panchang 22 August 2025: आज शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शुक्रवार दिन के स्वामी विष्णुजी हैं और इस दिन की शुरुआत ज्ञान और भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति से होती है. शुक्रवार दिन के दिन विष्णुजी की पूजा करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है. जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. विष्णुजी अपने साधकों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं. आज मासिक शिवरात्रि पर्व भी है. आइए 22 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

22 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण एकादशी- चतुर्दशी सुबह 11:55 बजे तक इसके बाद अमावस्या.
22 अगस्त 2025 को वार शुक्रवार है.
22 अगस्त 2025 को नक्षत्र- अश्लेषा- रात 12:16 अगस्त 23 तक नक्षत्र.
22 अगस्त 2025 को वरीयान् योग दोपहर के 02:35 तक फिर परिघ योग. 
22 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:54 बजे. 
22 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:53 बजे.
22 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
22 अगस्त 2025 को चन्द्रोदय - सुबह 04:57 पर.
22 अगस्त 2025 को चन्द्रास्त- शाम को 06:28 पर.
22 अगस्त 2025 को चंद्रमा रात के 12:16 तक कर्क राशि में इसके बाद सिंह राशि में सचरण.
22 अगस्त 2025 को पिठोरी अमावस्या और दर्श अमावस्या है.

22 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
22 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:04 बजे से लेकर दोपहर 12:55  बजे तक. 
22 अगस्त 2025 को अमृत काल - रात 10:39 बजे से लेकर रात 12:16 बजे तक.
22 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:33 बजे से लेकर सुबह 05:21 बजे तक. 

Add Zee News as a Preferred Source

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 10:54 बजे से लेकर दोपहर 12:29 बजे तक.
22 अगस्त 2025 को यम गण्ड - दोपहर 3:39 बजे से लेकर शाम 5:14 बजे तक.
22 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 7:44 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
22 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:41 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक, 12:55 PM बजे – 01:45 दोपहर बजे तक.
22 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 01:00 बजे से लेकर दोपहर 02:37 बजे

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Aarti Ke Niyam: भगवान की आरती करने का सही तरीका जान लें , कितनी बार घुमाने से पूजा होगी संपन्न और मिलेगा पुण्यफल!

और पढ़ें- Kalash Sthapana: आम के पत्ते और स्वास्तिक चिह्न... क्यों पूजा में रखते हैं कलश, जानें स्थापना के नियम व विधि!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
;