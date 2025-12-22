Aaj Ka Panchang: ये है 22 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश, जानें राहुकाल कब तक

Advertisement
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 22 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज चंद्रमा का मकर राशि में प्रवेश, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 22 December 2025: 22 दिसंबर को सोमवार है और यह दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 22 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Dec 22, 2025, 06:00 AM IST
22 December 2025 Ka Panchang
Aaj Ka Panchang 22 December 2025: सोमवार यानी 22 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और चंद्रदेव का शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से मन शांत रहता है. वहीं चंद्रदेव को शाम के समय अर्घ्य देने से कुंडली से चंद्र दोष दूर होता है और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो माता और मन के कारक हैं. आइए 22 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

22 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 दिसंबर 2025 को तिथि- पौष शुक्ल द्वितीया तिथि सुबह 10:52 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल तृतीया तिथि.
22 दिसंबर 2025 को वार सोमवार है.
22 दिसंबर 2025 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रातः 05:32  बजे तक, इसके बाद श्रवण नक्षत्र.
22 दिसंबर 2025 को योग- ध्रुव योग शाम 04:40 बजे तक. इसके बाद व्याघात योग.
22 दिसंबर 2025 को करण- कौलव सुबह 10:52 बजे तक इसके बाद तैतिल रात 11:35 बजे तक, इसके बाद गर.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
22 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:08 बजे. 
22 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:42 बजे.
22 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 08:54 बजे.
22 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त शाम 07:46 बजे.
22 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
22 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का सुबह 10:06 बजे तक धनु राशि में संचरण. इसके बाद मकर राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
22 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:04 से लेकर  दोपहर 12:46 बजे तक.
22 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 10:37 बजे से लेकर रात 12:20 बजे तक.
22 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:32 से लेकर  सुबह 06:20 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
22 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 8:27 से लेकर सुबह 09:46 बजे तक
22 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:25 बजे तक.
22 दिसंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:44 से लेकर शाम 03:03 बजे तक. 
22 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:46 से लेकर दोपहर 01:28 बजे तक. दोपहर 02:53 से लेकर शाम 03:35 बजे तक.
22 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 12:15 बजे से लेकर दोपहर 01:59 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- शनिदेव के 10 शक्तिशाली नाम जिनका जाप कर पा सकते हैं शांति, धन और सेहत का आशीर्वाद, होगा दुखों का नाश!

और पढ़ें-  दैत्य योनि से हुई राक्षस ग्रह केतु की उत्पत्ति, फिर यह जातकों को क्यों दिखाता है मोक्ष का रास्ता? 

