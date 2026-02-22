Advertisement
Aaj Ka Panchang: ये है 22 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज स्कंद षष्ठी, राहुकाल कब?

Panchang 22 February 2026: आज रविवार दिन है. रविवार का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की कृपा से शुभ माना जाता है. 22 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, योग नक्षत्र राहुकाल की स्थिति क्या होगी, कड़ी में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 22, 2026, 05:46 AM IST
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 22 February 2026: 22 फरवरी 2026 यानी आज रविवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की विशेष पूजा की जाती है. रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं तो शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और संकट दूर होते हैं. कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती. रविवार का दिन सूर्यदेव से शुरू होता है जो आत्मा और पिता के कारक हैं. आइए 22 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

22 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल पंचमी तिथि सुबह 11:10 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि.
22 फरवरी 2026 को वार रविवार.
22 फरवरी 2026 को अश्विनी नक्षत्र शाम 05:54 बजे तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र.
22 फरवरी 2026 को योग- शुक्ल योग दोपहर  01:08 बजे तक. इसके बाद ब्रह्म योग.
22 फरवरी 2026 को करण- बालव सुबह 11:10 बजे तक, कौलव रात 10:11 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

22 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
22 फरवरी 2026 को संकन्द षष्ठी.

22 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
22 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:58 बजे. 
22 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम को 6:22 बजे.
22 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 09:46 बजे.
22 फरवरी 2026 को चंद्रस्त रात को 11:17 बजे.
22 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
22 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मेष  राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
22 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:03 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 11:03 से लेकर दोपहर 12:34 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:21 से लेकर सुबह 06:09 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
22 फरवरी 2026 को राहुकाल- शाम 04:57 बजे से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:31 बजे से लेकर शाम 04:57 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:51 बजे से शाम 05:36 बजे तक.
22 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- दोपहर 07:37 बजे से लेकर दोपहर 09:09 बजे तक. बीच रात 02:57 बजे से सुबह 04:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सूतक काल या ग्रहण लगने पर अंतिम संस्कार करें या नहीं? चंद्र ग्रहण लगने से पहले जान लें

और पढ़ें- Kharmas 2026: सूर्य देव के राशि बदलते ही लग जाएगा खरमास, देख लें मार्च में विवाह के लिए शुभ मुहूर्त की लिस्ट

और पढ़ें- Chandra Grahan 2026: सूतक काल या ग्रहण लगने पर अंतिम संस्कार करें या नहीं? चंद्र ग्रहण लगने से पहले जान लें

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

aaj ka panchang

