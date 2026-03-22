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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 22 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां कूष्मांडा की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 22 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां कूष्मांडा की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Panchang 22 March 2026: आज रविवार है और आज का दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा के लिए समर्पित हैं. 22 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त क्या होंगे, राहुकाल कब से कब तक होगा? इस बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 22 March 2026: आज यानी 22 मार्च 2026, रविवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, नक्षत्र कौन से होंगे और योग कौन से बन रहे हैं. कौन से व्रत-त्योहार व शुभ मुहूर्त होंगे, ये जानकारियां हम पंचांग से जान सकते हैं. ऐसे में आइए तिथि, योग, नक्षत्र से लेकर शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानने लिए पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज रविवार है जो सूर्य ग्रह से होता है. सूर्य पिता और आत्मा के कारक ग्रह हैं. रविवार के दिन सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति प्राप्त होती है. रविवार को सुबह के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. आज चैत्र नवरात्र का चौथा दिन है. आइए 22 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

22 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र चतुर्थी तिथि तड़के रात 09:16 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि.
22 मार्च 2026 को वार- रविवार.
22 मार्च 2026 को नक्षत्र- भरणी नक्षत्र रात 10:42 बजे तक. इसके बाद कृत्तिका.
22 मार्च 2026 को योग- वैधृति योग दोपहर 03:41 बजे तक. इसके बाद विष्कुम्भ योग.
22 मार्च 2026 को करण- वणिज सुबह 10:37 बजे तक, इसके बाद विष्टि रात 09:17 बजे तक, इसके बाद बव.

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22 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
22 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का चौथा दिन (मां कूष्मांडा की पूजा).

22 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
22 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:32 बजे. 
22 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:34 बजे.
22 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 08:26 बजे.
22 मार्च 2026 को चंद्रस्त रात 10:13 बजे.
22 मार्च 2026 को सूर्य का गुरु के ग्रह मीन राशि में संचरण हो रहा है.
22 मार्च 2026 को चंद्रमा का सुबह 04:13 बजे मेष राशि में संचरण. इसके बाद वृषभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

22 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
22 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक.
22 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 06:42 बजे से लेकर रात 08:11 बजे तक.
22 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:55 से लेकर सुबह 05:43 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
22 मार्च 2026 को राहुकाल- शाम 05:04 बजे से लेकर शाम 06:34 बजे तक.
22 मार्च 2026 को यम गण्ड- दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 02:04 बजे तक.
22 मार्च 2026 को कुलिक- शाम 03:34 बजे से लेकर शाम 05:04 बजे तक.
22 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:58 बजे से शाम 05:46 बजे तक.
22 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 09:27 बजे से लेकर सुबह 10:55 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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