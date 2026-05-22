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Hindi Newsधर्मPanchang 22 May 2026: शुक्रवार को वृद्धि योग में करें मां लक्ष्‍मी की पूजा, तेजी से बढ़ेगा धन, देखें आज का पूरा पंचांग

Panchang 22 May 2026: शुक्रवार को वृद्धि योग में करें मां लक्ष्‍मी की पूजा, तेजी से बढ़ेगा धन, देखें आज का पूरा पंचांग

22 May ka Panchang: आज 22 मई 2026, शुक्रवार को ज्‍येष्‍ठ महीने के शुक्‍ल पक्ष की सप्‍तमी तिथि है. वृद्धि योग का शुभ संयोग भी बनेगा. धनवान बनने के लिए रात को शुभ योग में मां लक्ष्‍मी की पूजा करके खीर का भोग लगाएं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 22, 2026, 05:30 AM IST
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Panchang 22 May 2026: शुक्रवार को वृद्धि योग में करें मां लक्ष्‍मी की पूजा, तेजी से बढ़ेगा धन, देखें आज का पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 22 May 2026: पुरुषोत्‍तम महीना चल रहा है, जिसका हर दिन भगवान विष्‍णु की आराधना करने के लिए खास होता है. उस पर ज्‍येष्‍ठ अधिक शुक्‍ल सप्‍तमी को शुक्रवार का दिन पड़ने से विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करें. चूंकि आज वृद्धि योग का भी संयोग बन रहा है, इसमें किए गए काम फल को बढ़ा देते हैं. लिहाजा आज पूजा-पाठ, दान-पुण्‍य करें. यहां देखें 22 मई का पूरा पंचांग. 

22 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 22 May 2026)   

आज की तिथि - सुबह 06:24 बजे तक शुक्‍ल पक्ष की षष्‍ठी तिथि रहेगी और उसके बाद सप्‍तमी तिथि प्रारंभ होगी. 

आज का वार - शुक्रवार 

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आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन स्‍वराशि कर्क में गोचर करेंगे. साथ ही बुध और शनि एक-दूसरे से 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे. 

आज का नक्षत्र - सुबह तड़के 02:49 बजे तक अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 22 मई की सुबह 08:18 बजे तक वृद्धि योग रहेगा और इसके बाद ध्रुव योग रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: 1 महीने में 2 बार पूर्णिमा! 2026 में कैसे बना ये दुर्लभ संयोग? जानिए ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा की सही तारीख

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:47 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे 
चन्द्रोदय - सुबह 11:11 बजे 
चन्द्रास्त - 22 व 23 मई की मध्‍यरात्रि 12:34 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

अमृत काल - मध्‍यरात्रि 12:33 बजे से 02:06 बजे तक
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:49 बजे तक

आज के अशुभ काल

राहुकाल - सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:23 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:41 बजे से शाम 05:20 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:26 बजे से 09:05 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:25 बजे से 09:18 बजे तक, दोपहर 12:49 बजे से 01:42 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 03:15 बजे से शाम 04:48 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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