Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 22 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सुकर्मा योग और ज्येष्ठा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 22 November 2025: 22 नवंबर का दिन शनिदेव और हनुमान जी की कृपा से अति शुभ होता है. शनिवार के दिन शनिदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. 22 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Nov 21, 2025, 06:19 PM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 22 November 2025: शनिवार का दिन यानी 22 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. शनिवार को शनिदेव और हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं उस शनिदेव की क्रूर दृष्टि नहीं पड़ती है और व्यक्ति भय से मुक्त होंगे. जीवन से आर्थिक तंगी दूर होती है और सभी कार्य में बाधाएं नहीं आती हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली में शनि ग्रह शांत होता है. शनिवार का दिन शनि ग्रह से शुरू होता है जो न्याय और कर्मफल का कारक ग्रह है. आइए 22 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

22 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (22 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
22 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया तिथि शाम 05:11 बजे तक, इसके बाद तृतीया.
22 नवंबर 2025 को वार शनिवार है.
22 नवंबर 2025 को ज्येष्ठा नक्षत्र शाम  04:46 बजे तक इसके बाद मूल नक्षत्र.
22 नवंबर 2025 को योग- सुकर्मा योग सुबह 11:29 बजे तक. इसके बाद धृति योग.
22 नवंबर 2025 को करण- कौलव शाम 05:11 बजे तक. इसके बाद तैतिल सुबह 06:20 बजे तक, इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
22 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:49 बजे. 
22 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
22 नवंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह  08:2 बजे.
22 नवंबर 2025 को चंद्रास्त शाम 07:05 बजे.
22 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
22 नवंबर 2025 को चंद्रमा का शाम 04:46 बजे वृश्चिक राशि में संचरण, इसके बाद धनु राशि में गोचर. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

22 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
22 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 से लेकर  दोपहर 12:34 बजे तक.
22 नवंबर 2025 को अमृत काल- सुबह 06:55 से लेकर  सुबह 08:43 बजे तक.
22 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:13 से लेकर  सुबह 06:01 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
22 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

  • 22 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 09:31 से लेकर सुबह 10:52 बजे तक

  • 22 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 01:33 से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक.

  • 22 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 06:49 से लेकर सुबह 08:10 बजे तक.

  • 22 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:15 से लेकर सुबह 08:58 बजे तक.

  • 22 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- रात 01:39 से लेकर प्रातः 03:26 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

