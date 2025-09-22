Aaj Ka Panchang: ये है 22 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज से शारदीय नवरात्रि शुरू, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 22 September 2025: आज सोमवार यानी 22 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा की जाती है. सोमवार के दिन जो भी चंद्रदेव और महादेव की पूजा करते हैं उन्हें चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है और दुखों का नाश होता है. महादेव की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. सोमवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर महादेव की कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. महादेव की पूजा करने से कुंडली से चंद्रदोष दूर होता है. सोमवार दिन चंद्र ग्रह से शुरू होता है जो मन और माता के कारक ग्रह हैं. आइए 22 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

22 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (22 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

22 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि प्रातः 02:55 बजे, 23 सितंबर तक, इसके बाद द्वितीया है.

22 सितंबर 2025 को वार सोमवार है.

22 सितंबर 2025 को नक्षत्र- उत्तराफाल्गुनी सुबह 11:24 बजे तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र.

22 सितंबर 2025 को योग- शुक्ल साध्य, शाम 07:59 बजे तक, इसके बाद ब्रह्म योग.

22 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री की आराधना.

Add Zee News as a Preferred Source

22 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

22 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:09 बजे.

22 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:18 बजे.

22 सितंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह को 06:29 बजे.

22 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 06:38 बजे.

22 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं.

22 सितंबर 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में गोचर.

22 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 बजे से लेकर दोपहर 12:38 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:43 बजे से लेकर सुबह 05:31 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

22 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

22 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 7:49 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

22 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 10:49 बजे से लेकर दोपहर 12:19 बजे तक.

22 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 1:49 बजे से लेकर दोपहर 3:19 बजे तक.

22 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - दोपहर 12:43 बजे से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक. दोपहर 03:07 बजे से लेकर दोपहर 03:55 बजे तक

22 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - शाम 08:35 बजे से लेकर रात 10:20 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए चंद्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- वैष्णो माता की आरती, मैया जय वैष्णवी माता...

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!