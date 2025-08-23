Aaj Ka Panchang: ये है 23 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज शनि अमावस्या पर शुभ योग, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 23 August 2025: आज शनिवार, 23 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. शनिवार के दिन हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करने का विधान हैं. इस दिन की शुरुआत कर्मफलदाता शनि ग्रह से होती है. शनिवार दिन के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है और शनिदोष से भी मुक्ति मिलती है. साधक भय मुक्त होते हैं और उनके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. हनुमान जी अपने भक्तो पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं. आज शनि अमावस्या पर्व भी है. आइए 23 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

23 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (23 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

23 अगस्त 2025 को भाद्रपद अमावस्या- सुबह 11:36 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को वार शनिवार है.

23 अगस्त 2025 को नक्षत्र- मघा रात 12:54 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को योग- परिघ योग दोपहर परिध 01:19 बजे तक

23 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:56 बजे.

23 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:51 बजे.

23 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

23 अगस्त 2025 को चन्द्रास्त- शाम को 06:28 बजे.

23 अगस्त 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में सचरण.

23 अगस्त 2025 को शनि अमावस्या है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों का दर्पण करेंगे.

23 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त

23 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59- दोपहर 12:47 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को 23 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- 4:26 बजे से लेकर सुबह 5:10 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 बजे से लेकर 3:25 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को निशिथ काल मध्य रात्रि रात में 12:2 बजे से लेकर 12:46 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को गोधूलि बेला शाम में 6:52 बजे से लेकर 7:14 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - अमृतकाल- सुबह में 7:31 मिनट से 9:9 मिनट तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

23 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

23 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 09:09 बजे से लेकर सुबह 10:46 बजे तक.

23 अगस्त 2025 को गुलिक काल- सुबह में 6 बजे से 7:30 मिनट तक.

23 अगस्त 2025 को यमगंड- दोपहर में 1:30 मिनट से 3:30 मिनट तक.

23 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त कालृ सुबह में 5:55 मिनट से 6:46 मिनट तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

