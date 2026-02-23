Aaj Ka Panchang: ये है 23 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक कार्तिगाई व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 23 February 2026: 23 फरवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की विशेष पूजा की जाती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उन पर शिव की कृपा बनी रहती है. बड़े से बड़ा संकट दूर होता जाता है. कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 23 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

23 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (23 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

23 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह 09:09 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि.

23 फरवरी 2026 को वार सोमवार.

23 फरवरी 2026 को भरणी नक्षत्र शाम 04:33 बजे तक, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र.

23 फरवरी 2026 को योग- ब्रह्म योग सुबह 10:18 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.

23 फरवरी 2026 को करण- तैतिल सुबह 09:09 बजे तक, गर रात 08:06 बजे तक, इसके बाद वणिज.

23 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.

23 फरवरी 2026 को मासिक कार्तिगाई व्रत.

23 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

23 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:57 बजे.

23 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:23 बजे.

23 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 10:29 बजे.

24 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 12:23 बजे.

23 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

23 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मेष राशि में पूरा दिन रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

23 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

23 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:00 से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:20 से लेकर सुबह 06:08 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

23 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

23 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:23 बजे से लेकर सुबह 09:48 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:14 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:31 बजे से लेकर दोपहर 03:31 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:02 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक. दोपहर 03:20 बजे से शाम 04:05 बजे तक.

23 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 03:50 बजे से लेकर सुबह 05:20 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

