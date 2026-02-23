Advertisement
trendingNow13118668
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 23 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक कार्तिगाई व्रत, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 23 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक कार्तिगाई व्रत, राहुकाल कब?

Panchang 23 February 2026: आज सोमवार दिन है. सोमवार का दिन चंद्रदेव और महादेव की कृपा से शुभ माना जाता है. 23 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, योग नक्षत्र राहुकाल की स्थिति क्या होगी, कड़ी में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 23, 2026, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 23 February 2026: 23 फरवरी 2026 यानी आज सोमवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की विशेष पूजा की जाती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उन पर शिव की कृपा बनी रहती है. बड़े से बड़ा संकट दूर होता जाता है. कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति मजबूत होती. सोमवार का दिन चंद्रदेव से शुरू होता है जो मन और माता के कारक हैं. आइए 23 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

23 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (23 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
23 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि सुबह 09:09  बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि.
23 फरवरी 2026 को वार सोमवार.
23 फरवरी 2026 को भरणी नक्षत्र शाम 04:33 बजे तक, इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र.
23 फरवरी 2026 को योग- ब्रह्म योग सुबह  10:18 बजे तक. इसके बाद इन्द्र योग.
23 फरवरी 2026 को करण- तैतिल सुबह 09:09 बजे तक, गर रात 08:06 बजे तक, इसके बाद वणिज.

23 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
23 फरवरी 2026 को मासिक कार्तिगाई व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

23 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
23 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:57 बजे. 
23 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:23 बजे.
23 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 10:29 बजे.
24 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 12:23 बजे.
23 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
23 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मेष  राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

23 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
23 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:00 से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:20 से लेकर सुबह 06:08 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
23 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
23 फरवरी 2026 को राहुकाल- सुबह 8:23 बजे से लेकर सुबह 09:48 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:14 बजे से लेकर दोपहर 12:40 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 03:31 बजे से लेकर दोपहर 03:31 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 01:02 बजे से दोपहर 01:48 बजे तक. दोपहर 03:20 बजे से शाम 04:05 बजे तक.
23 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 03:50 बजे से लेकर सुबह 05:20 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- सात्विक भोजन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन... क्या हैं स्कंद षष्ठी के नियम, जानें व्रत कथा और पूजा मुहूर्त

और पढ़ें- Astro Tips: दिखने लगें ये संकेत तो समझ लें घर में धन और सौभाग्य लेकर मां लक्ष्मी ने किया है प्रवेश, पैसों की तंगी होने वाली है दूर!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
PM Modi
बिहार में PM मोदी की मां के लिए अपशब्द, तमिलनाडु में उनके पिता का नाम किसने घसीटा?
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
Pakistan Afghanistan Conflict
रमजान के पाक महीने में पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, भारत ने की निंदा
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
Mani Shankar Aiyar
'ममता के बिना खत्म हो जाएगा INDI गठबंधन', मणिशंकर अय्यर का राहुल गांधी पर निशाना
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
Udhayanidhi Stalin
'चाहे PM के पिताजी ही क्यों न आ जाएं', TN के डिप्टी CM उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
Tyson
आतंकी पर झपटा, गोली खाकर भी नहीं रुका सेना का योद्धा; टेररिस्ट्स को पहुंचाया जहन्नुम
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
National News
पीएम मोदी के 'नंगे' कमेंट पर भड़की कांग्रेस, शेयर की भाजपा के नेताओं की टॉपलेस फोटो
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
aap
'पंजाब में एक भी युवा BJP से...', अनुराग ढांडा ने आरोप लगाकर हरियाणा के सीएम को घेरा
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
Jammu kashmir news in hindi
‘ऑपरेशन त्राशी-1’ का कहर! जम्मू कश्मीर में सैफुल्ला समेत जैश के 3 आतंकी हुए ढेर
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
Gujarat
कोली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केजरीवाल, बोले- समाज के सुख-दुख में साथ है AAP
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?
PM Narednra Modi
'देश जानता है आप पहले से नंगे... दरिद्र हो', मेरठ रैली में किस पर गुस्सा हो गए पीएम?