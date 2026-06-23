23 June ka Panchang: महेश नवमी व्रत भगवान शिव को समर्पित है. साथ ही इस दिन माहेश्वरी समाज का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है. इस साल महेश नवमी आज 23 जून 2026, मंगलवार को है. साथ ही आज ज्येष्ठ मास का आखिरी बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल भी है. जिसमें हनुमान जी के लिए व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना की जाएगी. सुंदरकांड के पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाता है.
इस तरह आज भगवान शिव और उनके ही अवतार बजरंगबली दोनों की पूजा की जाएगी. आज वरीयन योग भी बन रहा है. चंद्रमा कन्या राशि में स्थित रहेंगे और देर रात 12 बजकर 52 मिनट पर तुला राशि में गोचर करेंगे.
आज की तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि शाम 04:39 बजे तक रहेगी और इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी.
आज का वार - मंगलवार
आज के व्रत त्योहार - महेश नवमी
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे. वहीं शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करके अश्लेषा नक्षत्र में आएंगे.
आज का नक्षत्र - सुबह 11:53 मिनट तक हस्त नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - सुबह 10:13 बजे तक वरीयान योग रहेगा और इसके बाद परिघ योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:11 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:42 बजे
चन्द्रास्त - 23 व 24 जून की रात 01:20 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अमृत काल - सुबह 05:30 बजे से 07:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:02 बजे से 12:55 बजे तक
राहुकाल - दोपहर 03:50 बजे से 05:31 बजे तक
यम गण्ड - सुबह 09:07 बजे से 10:48 बजे तक
कुलिक - दोपहर 12:29 बजे से 02:09 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:27 बजे से 09:21 बजे तक, दोपहर 11:25 बजे से देर रात 12:07 बजे तक
वर्ज्यम् - रात 08:35 बजे से 10:19 बजे तक
कौलव - सुबह 04:05 बजे से शाम 04:40 बजे तक
तैतिल - शाम 04:40 बजे से 24 जून की सुबह 05:22 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)