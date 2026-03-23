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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 23 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां स्कंदमाता की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Aaj Ka Panchang: ये है 23 मार्च का पूरा दैनिक पंचांग, आज मां स्कंदमाता की पूजा, राहुकाल कब से कब तक जानें

Panchang 23 March 2026: आज सोमवार का दिन है और आज का दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा के लिए समर्पित हैं. 23 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग व शुभ-अशुभ मुहूर्त क्या होंगे, राहुकाल कब से कब तक होने वाला है? इस बारे में विस्तार से हम जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 23 March 2026: आज यानी 23 मार्च 2026, सोमवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज का नक्षत्र कौन से होंगे और योग कौन से होंगे. कौन से व्रत-त्योहार व शुभ मुहूर्त होंगे, ये जानकारियां पंचांग से जान सकते हैं. ऐसे में  तिथि, योग, नक्षत्र से लेकर शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में आइए विस्तार से जानने लिए पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज सोमवार है जो चंद्रमा से होता है. चंद्रमा माता और मन के कारक ग्रह हैं. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज महादेव की पूजा करते हैं उनके दुख दूर होते हैं. सोमवार की शाम चंद्रदेव को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. आज चैत्र नवरात्र का पांचवां दिन है. आइए 23 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

23 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (23 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
23 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र पंचमी तिथि तड़के शाम 06:38 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि.
23 मार्च 2026 को वार- सोमवार.
23 मार्च 2026 को नक्षत्र- कृत्तिका नक्षत्र रात 08:49 बजे तक. इसके बाद रोहिणी.
23 मार्च 2026 को योग- विष्कुम्भ योग दोपहर 12:21 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
23 मार्च 2026 को करण- बव सुबह 07:57 बजे तक, इसके बाद बालव रात 06:38 बजे तक, इसके बाद कौलव.

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23 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
23 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का पांचवां दिन (मां स्कंदमाता की पूजा).

23 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
23 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:31 बजे. 
23 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:35 बजे.
23 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 09:14 बजे.
23 मार्च 2026 को चंद्रस्त रात 11:21 बजे.
23 मार्च 2026 को सूर्य का गुरु बृहस्पति के ग्रह मीन राशि में संचरण हो रहा है.
23 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात वृषभ राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

23 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
23 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक.
23 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 06:35 बजे से लेकर रात 08:04 बजे तक.
23 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:54 से लेकर सुबह 05:42 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
23 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
23 मार्च 2026 को राहुकाल- सुबह 08:02 बजे से लेकर सुबह 09:32 बजे तक.
23 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 11:03 बजे से लेकर दोपहर 12:33 बजे तक.
23 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.
23 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:57 बजे से दोपहर 01:45 बजे तक. दोपहर 03:22 बजे से शाम 04:10 बजे तक.
23 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 09:45 बजे से लेकर सुबह 11:13 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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