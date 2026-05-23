Aaj Ka Panchang 23 May 2026: आज ज्येष्ठ अधिकमास की मासिक दुर्गाष्टमी है. मां दुर्गा की पूजा करें और शनि देव को तेल अर्पित करें. यहां देखें 23 मई का पूरा पंचांग.
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23 may ka panchang: हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाता है और मां दुर्गा की पूजा करते हैं. आज 23 मई 2026, शनिवार को ज्येष्ठ अधिकमास की दुर्गाष्टमी है. शनिवार का दिन होने से शनि देव की भी पूजा की जाएगी. वहीं भद्रा का अशुभ साया रहेगा. यहां पढ़ें 23 मई 2026 का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - 23 मई की सुबह 05:04 बजे तक ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि स्टार्ट होगी.
आज का वार - शनिवार.
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे.
आज का नक्षत्र - 22 व 23 मई की मध्यरात्रि 02:08 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा और इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 23 मई की सुबह 06:13 बजे तक ध्रुव योग रहेगा, इसके बाद व्याघात योग रहेगा.
भद्रा काल - सुबह 05:04 बजे से 04:40 बजे तक
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सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 12:11 बजे
चन्द्रास्त - 23 व 24 मई की मध्यरात्रि 01:10 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - सुबह 11:49 बजे से दोपहर 01:25 बजे तक
राहुकाल - सुबह 09:05 बजे से 10:44 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:02 बजे से 3:42 बजे तक
कुलिक - शाम 05:46 बजे से अगले दिन सुबह 07:26 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:32 बजे से 08:25 बजे तक
वर्ज्यम् - दोपहर 02:09 बजे से 03:45 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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