Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 23 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज धृति योग और मूल नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 23 November 2025: 23 नवंबर का दिन सूर्य देव और दुर्गा जी की कृपा से अति शुभ होता है. रविवार के दिन सूर्य देव और दुर्गा जी की पूजा की जाती है. 23 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:55 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 23 November 2025: रविवार का दिन यानी 23 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. रविवार को सूर्यदेव और दुर्गा जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति रविवार के दिन दुर्गा जी की पूजा करते हैं उन्हें शक्ति का वरदान मिलता है.वहीं सूर्यदेव की आराधना करने वाले और सूर्य को अर्घ्य देने वाले जातक के व्यक्तित्व में निखार आता है साथ ही यश बढ़ता है. रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है. रविवार का दिन सूर्य से शुरू होता है जो पिता, आत्मा और व्यक्तित्व का कारक है. आइए 23 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

23 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (23 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
23 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल तृतीया तिथि शाम 07:25 बजे तक, इसके बाद चतुर्थी.
23 नवंबर 2025 को वार रविवार है.
23 नवंबर 2025 को मूल नक्षत्र शाम 07:27 बजे तक इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र.
23 नवंबर 2025 को योग- धृति योग दोपहर 12:08 बजे तक. इसके बाद शूल योग.
23 नवंबर 2025 को करण- गर शाम 07:25 बजे तक. इसके बाद वणिज. 

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
23 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:50 बजे. 
23 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
23 नवंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह  09:21 बजे.
23 नवंबर 2025 को चंद्रास्त शाम 07:58 बजे.
23 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
23 नवंबर 2025 को चंद्रमा का धनु राशि में पूरा दिन संचरण. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

23 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
23 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 से लेकर  दोपहर 12:34 बजे तक.
23 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 12:24 से लेकर दोपहर 02:11 बजे तक.
23 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:14 से लेकर  सुबह 06:02 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
23 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
23 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 04:15 से लेकर सुबह 05:36 बजे तक
23 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक.
23 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 02:54 से लेकर दोपहर 04:15 बजे तक.
23 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- शाम 04:10 से लेकर शाम 04:53 बजे तक.
23 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- शाम 05:39 से लेकर शाम 07:26 बजे तक. सुबह 06:01 से लेकर सुबह 07:47 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

