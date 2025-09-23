Aaj Ka Panchang: ये है 23 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का दूसरा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 23 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का दूसरा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 23 September 2025: 23 सितंबर का दिन मंगलदेव की कृपा से अति शुभ है. आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. मंगलवार से ही नवरात्रि का दूसरा दिन भी है. दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 23, 2025, 05:46 AM IST
Trending Photos

23 September 2025 Ka Panchang
23 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 23 September 2025: आज मंगलवार यानी 23 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. मंगलवार को मंगलदेव और हनुमान जी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी  की पूजा करते हैं उन्हें मंगलदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. हनुमान जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और भय से मुक्ति मिलती है.मंगलवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. हनुमान जी की पूजा करने से कुंडली से मंगलदोष दूर होता है. मंगलवार दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शक्ति शौर्या और रक्त के कारक ग्रह हैं. आइए 23 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

23 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (23 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
23 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल द्वितीया तिथि प्रातः 04:51 बजे, 23 सितंबर तक, इसके बाद तृतीया है.
23 सितंबर 2025 को वार मंगलवार है.
23 सितंबर 2025 को हस्त नक्षत्र दोपहर 01:40 बजे तक, इसके बाद चित्रा नक्षत्र.
23 सितंबर 2025 को योग- ब्रह्म, शाम 08:22 बजे तक, इसके बाद इन्द्र योग.

23 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
23 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी की आराधना. 

23 सितंबर 2025 को सूर्य और मंगलमा की स्थिति 
23 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:19 बजे. 
23 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:18 बजे.
23 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 7:21 बजे.
23 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 07:21 बजे.
23 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.
23 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या के बाद तुलाराशि में गोचर.

23 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:55 बजे से लेकर दोपहर 12:43 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - प्रातः 04:43 बजे से लेकर सुबह 05:31 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 07:05 बजे से लेकर सुबह 08:50 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
23 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
23 सितंबर 2025 को राहूकाल- शाम 3:18 बजे से लेकर शाम 4:48 बजे तक.
23 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 9:19 बजे से लेकर सुबह 10:49 बजे तक.
23 सितंबर 2025 को कुलिक - दोपहर 12:19 बजे से लेकर दोपहर 1:49 बजे तक.
23 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. रात 11:07 बजे से लेकर रात 11:55 बजे तक
23 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 10:32 बजे से लेकर रात 12:18 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए मंगलिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: अचानक बुझ जाए नवरात्रि की अखंड ज्योति तो घबराएं नहीं, करें यह एक काम, मिलेगा पूजा का पूरा फल!
और पढ़ें- Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि से पहले ही नोट करें ये जरूरी वास्तु टिप्स, माता रानी के आगमन पर घर में फैलेगी समृद्धि!

