Advertisement
trendingNow13051279
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 24 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विनायक चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 24 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विनायक चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 24 December 2025: 24 दिसंबर को बुधवार है और यह दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. बुधवार के दिन सूर्यदेव और गणेश जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 24 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 24, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 24 December 2025: बुधवार यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों और संकटों का नाश होता है. करियर संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलती है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और मधुर वाणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं कुंडली में बुध दोष दूर होता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुध, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह है. आइए 24 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

24 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (24 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
24 दिसंबर 2025 को तिथि- चतुर्थी शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल पंचमी तिथि.
24 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.
24 दिसंबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र.
24 दिसंबर 2025 को योग- हर्षण योग शाम 04:01 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.
24 दिसंबर 2025 को करण- विष्टि दोपहर 01:11 बजे तक इसके बाद बव रात 01:31 बजे तक, इसके बाद बालव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
24 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:09 बजे. 
24 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:43 बजे.
24 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 10:14 बजे.
24 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 09:39 बजे.
24 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
24 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का शाम 07:46 बजे तक मकर राशि में संचरण, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

24 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
24 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- Nil
24 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:22 बजे से लेकर रात 11:03 बजे तक.
24 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर  सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
24 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
24 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 01:45 बजे तक
24 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 09:47 बजे तक.
24 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक. 
24 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.
24 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:19 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Palmistry Cross Sign: हथेली पर बना मिस्टिकल क्रॉस क्या बताता है, धन प्राप्ति से जुड़ा इसका रहस्य जान हो जाएंगे हैरान!

और पढ़ें- Rules For Roti: बासी आटे की रोटी खाना शुभ या अशुभ, रोटी का किन ग्रहों से है गहरा संबंध?

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC