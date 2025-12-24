Aaj Ka Panchang: ये है 24 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज विनायक चतुर्थी, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 24 December 2025: बुधवार यानी 24 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों और संकटों का नाश होता है. करियर संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलती है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और मधुर वाणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं कुंडली में बुध दोष दूर होता है. बुधवार का दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुध, वाणी और व्यापार के कारक ग्रह है. आइए 24 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

24 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (24 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

24 दिसंबर 2025 को तिथि- चतुर्थी शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 01:11 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल पंचमी तिथि.

24 दिसंबर 2025 को वार बुधवार है.

24 दिसंबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र.

24 दिसंबर 2025 को योग- हर्षण योग शाम 04:01 बजे तक. इसके बाद वज्र योग.

24 दिसंबर 2025 को करण- विष्टि दोपहर 01:11 बजे तक इसके बाद बव रात 01:31 बजे तक, इसके बाद बालव.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

24 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:09 बजे.

24 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:43 बजे.

24 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 10:14 बजे.

24 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 09:39 बजे.

24 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

24 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का शाम 07:46 बजे तक मकर राशि में संचरण, इसके बाद कुंभ राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

24 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- Nil

24 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 09:22 बजे से लेकर रात 11:03 बजे तक.

24 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

24 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

24 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:26 से लेकर दोपहर 01:45 बजे तक

24 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 09:47 बजे तक.

24 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 11:07 से लेकर दोपहर 12:26 बजे तक.

24 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:47 बजे तक.

24 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 11:19 से लेकर दोपहर 01:00 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

