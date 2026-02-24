Advertisement
trendingNow13120429
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 24 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, राहुकाल कब से कब तक?

Aaj Ka Panchang: ये है 24 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, राहुकाल कब से कब तक?

Panchang 24 February 2026: आज मंगलवार दिन है. मंगलवार का दिन चंद्रदेव और हनुमान की कृपा से शुभ और सकारात्मक माना जाता है. 24 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, आज योग करण नक्षत्र राहुकाल की स्थिति क्या है, कड़ी में हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 24, 2026, 06:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 24 February 2026: 24 फरवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. हालांकि दिन को शुभ बनाने के लिए मुहूर्त योग और राहुकाल जैसी कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है. आज मंगलवार दिन की बात करें तो इस दिन हनुमान की विशेष पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान की पूजा करते हैं उनके भय का नाश होता है और बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और भूमि के कारक हैं. आइए 24 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

24 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (24 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
24 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि सुबह 07:02 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि.
24 फरवरी 2026 को वार मंगलवार.
24 फरवरी 2026 को कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 03:07 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.
24 फरवरी 2026 को योग- इन्द्र योग सुबह 07:23 बजे तक. इसके बाद वैधृति योग.
24 फरवरी 2026 को करण- वणिज सुबह 07:02 बजे तक, विष्टि शाम 05:57 बजे तक, इसके बाद बव.

24 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
24 फरवरी 2026 को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत.
24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू.

Add Zee News as a Preferred Source

24 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
24 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:56 बजे. 
24 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:23 बजे.
24 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 11:18 बजे.
24 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 01:30 बजे.
24 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
24 फरवरी 2026 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन रात संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
24 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:50 से लेकर दोपहर 02:20 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:19 से लेकर सुबह 06:07 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
24 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:31 बजे से लेकर शाम 04:57 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:48 बजे से लेकर सुबह 11:14 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:13 बजे से सुबह 09:59 बजे तक. रात 11:24 बजे से बीच रात 12:14 बजे तक.
24 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 बजे से लेकर सुबह 07:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

और पढ़ें- मार्च में कब-कब रखा जाएगा भगवान भोलेनाथ के निमित्त प्रदोष व्रत, नोट कर लें सही डेट और शुभ मुहूर्त

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
DNA
क्या होता है MiD गैलेंट्री अवार्ड? सेना के कुछ खास 'योद्धाओं' को है मिलता ये सम्मान
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
gulmarg news
खेलो इंडिया गेम्स पर क्लाइमेट चेंज का खतरा, Winter Games को लेकर बढ़ाई चिंता
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
DNA
क्या पंजाब में बड़ी साजिश रच रहा मुनीर 'तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान' ने बढ़ाई टेंशन
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
air fare
फेस्टिव सीजन में महंगे हवाई किराए पर SC ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
Pasmanda Muslim
पसमांदा के लिए हुई आरक्षण की मांग, याचिका पर SC ने क्या कहा? अब पेश करने ये आंकड़े
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
dog bite
राह चलते कुत्ते ने काटा तो रेबीज के डर से शख्स ने कर ली आत्महत्या, लगाई फांसी
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
National News
कांग्रेसियों को नंगा बताने पर भड़के राहुल? वीडियो जारी कर PM को घेरा; लगाया आरोप
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
INS Aridhaman
नौसेना में जल्द शामिल होगी INS अरिदमन, अरिहंत और अरिघात से भी है ज्यादा घातक
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
Supreme Court
'डेटा नहीं करेंगे शेयर', व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- मानेंगे सभी शर्तें
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
Punjab
पंजाब CM का बड़ा एलान, ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत 40 लाख परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन