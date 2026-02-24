Aaj Ka Panchang: ये है 24 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज मासिक दुर्गाष्टमी व्रत, राहुकाल कब से कब तक?

Aaj Ka Panchang 24 February 2026: 24 फरवरी 2026 यानी आज मंगलवार का दिन अति शुभ रहने वाला है. हालांकि दिन को शुभ बनाने के लिए मुहूर्त योग और राहुकाल जैसी कई बातों पर ध्यान देना पड़ता है. आज मंगलवार दिन की बात करें तो इस दिन हनुमान की विशेष पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान की पूजा करते हैं उनके भय का नाश होता है और बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है. कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती. मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से शुरू होता है जो शौर्य और भूमि के कारक हैं. आइए 24 फरवरी 2026 का पूरा दैनिक पंचांग जानें.

24 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (24 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

24 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल सप्तमी तिथि सुबह 07:02 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि.

24 फरवरी 2026 को वार मंगलवार.

24 फरवरी 2026 को कृत्तिका नक्षत्र दोपहर 03:07 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र.

24 फरवरी 2026 को योग- इन्द्र योग सुबह 07:23 बजे तक. इसके बाद वैधृति योग.

24 फरवरी 2026 को करण- वणिज सुबह 07:02 बजे तक, विष्टि शाम 05:57 बजे तक, इसके बाद बव.

24 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.

24 फरवरी 2026 को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत.

24 फरवरी 2026 से होलाष्टक शुरू.

24 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

24 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:56 बजे.

24 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:23 बजे.

24 फरवरी 2026 को चंद्रोदय सुबह 11:18 बजे.

24 फरवरी 2026 को चंद्रस्त बीच रात को 01:30 बजे.

24 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

24 फरवरी 2026 को चंद्रमा का वृषभ राशि में पूरा दिन रात संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

24 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:17 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को अमृत काल- दोपहर 12:50 से लेकर दोपहर 02:20 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:19 से लेकर सुबह 06:07 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

24 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:31 बजे से लेकर शाम 04:57 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:48 बजे से लेकर सुबह 11:14 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को कुलिक- दोपहर 12:40 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:13 बजे से सुबह 09:59 बजे तक. रात 11:24 बजे से बीच रात 12:14 बजे तक.

24 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 बजे से लेकर सुबह 07:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

