Panchang Today: आषाढ़ महीना समापन की ओर है, आज 24 जुलाई 2026 को आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि है. इस दिन आशा दशमी व्रत रखा जाता है. मान्यता है कि यह व्रत करने से इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होती हैं. साथ ही आशा दशमी व्रत के खास दिन शुक्ल योग और ब्रह्म योग बन रहा है. वहीं सुबह 05:38 बजे तक सर्वार्थ सिद्धि योग भी है.
वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहकर विंछुड़ो योग बना रहे हैं, जिसे शुभ कामों या नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा मुहूर्त नहीं माना जाता है. प्रोकेरला और द्रिक पंचांग की गणनाओं के आधार पर जानें आज का राहुकाल, योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 09:13 बजे तक आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि रहेगी.
आज का वार - शुक्रवार.
आज के व्रत-त्योहार - आशा दशमी व्रत. (संबंधित खबर: अर्जुन भी जब हो गए थे निराश, श्रीकृष्ण ने बताया था ये खास व्रत, पूरी होती हैं मनोकामनाएं)
आज के ग्रह गोचर - चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में रहेंगे. तड़के सुबह 03:29 बजे मंगल ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. साथ ही रात 09:46 बजे बुध और शुक्र 60 डिग्री पर रहकर लाभ दृष्टि योग बनाएंगे.
आज का नक्षत्र - 23 व 24 जुलाई की रात 01:42 बजे से पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - रात 08:11 बजे तक शुक्ल योग रहेगा और उसके बाद ब्रह्म योग रहेगा.
सूर्योदय - सुबह 05:58 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:08 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 03:11 बजे
चन्द्रास्त - 24 व 25 जुलाई की रात 01:54 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:22 बजे से 05:10 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:07 बजे से 12:59 बजे तक
अमृत काल - शाम 04:56 बजे से 06:44 बजे तक
राहुकाल - सुबह 10:54 बजे से दोपहर 12:33 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 03:51 बजे से शाम 05:29 बजे तक
कुलिक - सुबह 07:36 बजे से 09:15 बजे तक
दुर्मुहूर्त - सुबह 08:36 बजे से 09:28 बजे तक, दोपहर 12:59 बजे से 01:52 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 06:11 बजे से 07:59 बजे तक
गर - सुबह 09:13 बजे तक
वणिज - सुबह 09:13 बजे से रात 10:23 बजे तक
विष्टि - रात 10:23 बजे से 25 जुलाई की सुबह 11:34 बजे तक
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक पंचांग गणनाओं पर आधारित है. स्थान एवं गणना पद्धति के अनुसार समय और विवरण में अंतर संभव है.)