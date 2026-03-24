Aaj Ka Panchang 24 March 2026: आज यानी 24 मार्च 2026, मंगलवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र कौन से होंगे और योग क्या होंगे. कौन से व्रत-त्योहार व शुभ मुहूर्त रहने वाला है, ये जानकारियां पंचांग से हम जानते हैं. ऐसे में तिथि, योग, नक्षत्र, शुभ-अशुभ मुहूर्त के बारे में आइए विस्तार से हम जानेंगे और इसके लिए पूरा पंचांग देखें.

दिन के ग्रह और देवता

ध्यान दें आज मंगलवार है जो मंगल से होता है. मंगल शौर्य और साहस के कारक ग्रह हैं. मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त आज हनुमान जी की पूजा करते हैं उनके दुख दूर होते हैं. कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है. आइए 24 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

24 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (24 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

24 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र षष्ठी तिथि शाम 04:08 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि.

24 मार्च 2026 को वार- मंगलवार.

24 मार्च 2026 को नक्षत्र- रोहिणी नक्षत्र शाम 07:04 बजे तक. इसके बाद मृगशीर्षा.

24 मार्च 2026 को योग- प्रीति योग सुबह 09:07 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.

24 मार्च 2026 को करण- तैतिल शाम 04:08 बजे तक, इसके बाद गर तड़के 02:57 बजे तक, इसके बाद वणिज.

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24 मार्च 2026 को व्रत त्योहार

24 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का छठा दिन (मां कात्‍यायनी की पूजा).

24 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

24 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:30 बजे.

24 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:35 बजे.

24 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 10:09 बजे.

24 मार्च 2026 को चंद्रस्त बीच रात 12:28 बजे.

24 मार्च 2026 को सूर्य का गुरु के ग्रह मीन राशि में संचरण हो रहा है.

24 मार्च 2026 को चंद्रमा का सुबह 06:17 बजे तक वृषभ राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

24 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त

24 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 12:57 बजे तक.

24 मार्च 2026 को अमृत काल- शाम 04:06 बजे से लेकर शाम 05:35 बजे तक.

24 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:53 से लेकर सुबह 05:41 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

24 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त

24 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 03:34 बजे से लेकर शाम 05:04 बजे तक.

24 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 09:32 बजे से लेकर सुबह 11:02 बजे तक.

24 मार्च 2026 को कुलिक- दोपहर 12:33 बजे से लेकर दोपहर 02:03 बजे तक.

24 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 08:55 बजे से सुबह 09:44 बजे तक. रात 11:21 बजे से बीच रात 12:08 बजे तक.

24 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 11:39 बजे से लेकर दोपहर 01:08 बजे तक. बीच रात 12:19 बजे से बीच रात 01:49 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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