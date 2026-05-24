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Hindi Newsधर्मPanchang 24 May 2026: रविवार को रवि योग में सूर्य देव को अर्पित करें जल, आत्‍मविश्‍वास से चमकने लगेगी पर्सनालिटी, देखें आज का पंचांग

Panchang 24 May 2026: रविवार को रवि योग में सूर्य देव को अर्पित करें जल, आत्‍मविश्‍वास से चमकने लगेगी पर्सनालिटी, देखें आज का पंचांग

आज का पंचांग : 24 मई 2026 को ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल नवमी तिथि है. रविवार का दिन है और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. जानिए आज के अन्‍य शुभ-अशुभ योग, राहुकाल और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 24, 2026, 05:30 AM IST
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24 मई 2026, रविवार का पंचांग. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है.
24 मई 2026, रविवार का पंचांग. रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करने से आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है.

24 मई का पंचांग: ज्‍येष्‍ठ अधिकमास चल रहा है और आज ज्‍येष्‍ठ शुक्‍ल नवमी तिथि है. इसके बाद अगले दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा. 24 मई 2026, रविवार को रवि योग और हर्षण योग रहेंगे, साथ ही पूर्वा फाल्‍गुनी नक्षत्र रहेगा. सुबह 05:27 बजे से बन रहे रवि योग में सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके लिए तांबे के पात्र में जल और रोली-अक्षत लेकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं. इससे आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है. कामों में सफलता मिलती है, यश बढ़ता है. देखें 24 मई का पंचांग.  

24 मई 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 24 May 2026)   

आज की तिथि - सुबह 04:27 बजे से पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी. 

आज का वार - रविवार. 

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आज के ग्रह गोचर - आज 24 मई 2026 को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 23 व 24 मई की रात 02:09 बजे से पूरे दिन पूर्व फाल्‍गुनी नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - सुबह 04:42 बजे से हर्षण योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

रवि योग - सुबह 05:27 बजे से रवि योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: हर साल 25 मई से ही क्यों शुरू होते हैं नौतपा? जानिए गर्मी के सबसे तपते 9 दिनों का रहस्य

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:07 बजे
चन्द्रास्त - 24 और 25 मई की मध्‍यरात्रि 01:43 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - रात 08:14 बजे से 09:53 बजे तक

(यह भी पढ़ें: गंगा स्‍नान करते समय 90% लोग करते हैं ये बड़ी गलती, गंगा दशहरा से पहले जान लें सही नियम, वरना बढ़ेगा पाप)

आज के अशुभ काल

राहुकाल - शाम 05:21 बजे से 07:00 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:23 बजे से 02:02 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:42 बजे से शाम 05:21 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:14 बजे से 06:07 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:23 बजे से दोपहर 12:02 बजे तक
 
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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