आज का पंचांग : 24 मई 2026 को ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि है. रविवार का दिन है और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है. जानिए आज के अन्य शुभ-अशुभ योग, राहुकाल और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.
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24 मई का पंचांग: ज्येष्ठ अधिकमास चल रहा है और आज ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि है. इसके बाद अगले दिन गंगा दशहरा पर्व मनाया जाएगा. 24 मई 2026, रविवार को रवि योग और हर्षण योग रहेंगे, साथ ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. सुबह 05:27 बजे से बन रहे रवि योग में सूर्य देव को जल अर्पित करें. इसके लिए तांबे के पात्र में जल और रोली-अक्षत लेकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं. इससे आत्मविश्वास बढ़ता है. कामों में सफलता मिलती है, यश बढ़ता है. देखें 24 मई का पंचांग.
आज की तिथि - सुबह 04:27 बजे से पूरे दिन नवमी तिथि रहेगी.
आज का वार - रविवार.
आज के ग्रह गोचर - आज 24 मई 2026 को चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे.
आज का नक्षत्र - 23 व 24 मई की रात 02:09 बजे से पूरे दिन पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा.
आज के योग - सुबह 04:42 बजे से हर्षण योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
रवि योग - सुबह 05:27 बजे से रवि योग प्रारंभ होगा और पूरे दिन रहेगा.
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सूर्योदय - सुबह 05:46 बजे
सूर्यास्त - शाम 07:00 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:07 बजे
चन्द्रास्त - 24 और 25 मई की मध्यरात्रि 01:43 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:10 बजे से 04:58 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:57 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
अमृत काल - रात 08:14 बजे से 09:53 बजे तक
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राहुकाल - शाम 05:21 बजे से 07:00 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:23 बजे से 02:02 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:42 बजे से शाम 05:21 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:14 बजे से 06:07 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 10:23 बजे से दोपहर 12:02 बजे तक
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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