Aaj Ka Panchang: ये है 24 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सोमवार व्रत, जानें राहुकाल कब तक!

Panchang 24 November 2025: 24 नवंबर का दिन महादेव की कृपा से अति शुभ होता है. सोमवार के दिन चंद्र देव और महादेव की पूजा की जाती है. 24 नवंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है और राहुकाल कब तक है, ये जानने के लिए आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Nov 24, 2025, 06:00 AM IST
Aaj Ka Panchang 24 November 2025
Aaj Ka Panchang 24 November 2025

Aaj Ka Panchang 24 November 2025: सोमवार का दिन यानी 24 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. सोमवार को चंद्रदेव और महादेव की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन महादेव की पूजा करते हैं उनके दुख दूर होते हैं.वहीं चंद्रदेव की आराधना करने और चंद्रमा शाम के समय अर्घ्य देने वाले जातक को मानसिक शांति मिलती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है. सोमवार का दिन चंद्रमा से शुरू होता है जो माता और मन का कारक है. आइए 24 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

24 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (24 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
24 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी तिथि शाम 07:25 बजे तक, इसके बाद पंचमी.
24 नवंबर 2025 को वार सोमवार है.
24 नवंबर 2025 को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शाम 09:53 बजे तक इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र.
24 नवंबर 2025 को योग- शूल योग दोपहर 12:36 बजे तक. इसके बाद गण्ड योग.
24 नवंबर 2025 को करण- वणिज सुबह 08:26 बजे तक, विष्टि रात 09:22 बजे तक. इसके बाद बव. 

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति 
24 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:50 बजे. 
24 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.
24 नवंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह  10:10 बजे.
24 नवंबर 2025 को चंद्रास्त रात 08:54 बजे.
24 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.
25 नवंबर 2025 को प्रातः 04:26 बजे तक चंद्रमा का धनु राशि में संचरण इसके बाद मकर राशि में गोचर. 
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

24 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
24 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:51 से लेकर  दोपहर 12:34 बजे तक.
24 नवंबर 2025 को अमृत काल- शाम 04:34 से लेकर शाम 06:20 बजे तक.
24 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:15 से लेकर  सुबह 06:03 बजे तक.

24 नवंबर 2025 को व्रत त्योहार
24 नवंबर 2025 को सोमवार व्रत

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
24 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
24 नवंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 08:11 से लेकर सुबह 09:32 बजे तक
24 नवंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 10:52 से लेकर दोपहर 12:13 बजे तक.
24 नवंबर 2025 को कुलिक- दोपहर 01:34 से लेकर दोपहर 02:54 बजे तक.
24 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:34 से लेकर दोपहर 01:17 बजे तक. दोपहर 02:44 से लेकर दोपहर 03:27 बजे तक.
24 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 06:01 से लेकर सुबह 07:47 बजे तक. सुबह 06:34 से लेकर सुबह 08:18 बजे तक. 

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

aaj ka panchang

