Aaj Ka Panchang: ये है 24 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का तीसरा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 24 September 2025: आज बुधवार यानी 24 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. बुधवार को बुधदेव और गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें बुधदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. गणेश जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. बुधवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर गणेश जी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. गणेश जी की पूजा करने से कुंडली से बुधदोष दूर होता है. बुधवार दिन बुध ग्रह से शुरू होता है जो बुद्धि व्यापार और वाणी के कारक ग्रह हैं. आइए 24 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

24 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (24 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

24 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि पूर्ण रात्रि तक.

24 सितंबर 2025 को वार बुधवार है.

24 सितंबर 2025 को चित्रा नक्षत्र दोपहर 04:16 बजे तक, इसके बाद स्वाती नक्षत्र.

24 सितंबर 2025 को योग- इन्द्र , रात 09:03 बजे तक, इसके बाद वैधृतियोग.

24 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

24 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन, माता चंद्रघंटा की आराधना.

24 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

24 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:10 बजे.

24 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:15 बजे.

24 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 08:12 बजे.

24 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 07:40 बजे.

24 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.

24 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या के बाद तुला राशि में गोचर.

24 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - Nil

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से लेकर सुबह 05:32 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 09:10 बजे से लेकर सुबह 10:56 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

24 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

24 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:18 बजे से लेकर दोपहर 1:48 बजे तक.

24 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 7:49 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

24 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 10:49 बजे से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक.

24 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक.

24 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 10:32 बजे से लेकर रात 12:19 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

