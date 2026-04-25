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Hindi Newsधर्मPanchang: सीता नवमी पर बन रहा व्‍यतिपात योग, पूरे दिन रहेगा अश्‍लेषा नक्षत्र, देखें 25 अप्रैल 2026 शनिवार का पंचांग

Panchang: सीता नवमी पर बन रहा व्‍यतिपात योग, पूरे दिन रहेगा अश्‍लेषा नक्षत्र, देखें 25 अप्रैल 2026 शनिवार का पंचांग

25 April 2026 ka Panchang: वैशाख शुक्‍ल नवमी को सीता नवमी मनाई जाती है. इस साल सीता नवमी पर सूर्य-चंद्र का व्‍यतिपात योग बन रहा है, जिसे अशुभ माना जाता है. देखें आज का पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 25, 2026, 05:00 AM IST
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Panchang: सीता नवमी पर बन रहा व्‍यतिपात योग, पूरे दिन रहेगा अश्‍लेषा नक्षत्र, देखें 25 अप्रैल 2026 शनिवार का पंचांग

Panchang today: 25 अप्रैल 2026, शनिवार यानी कि आज सीता नवमी पर्व मनाया जा रहा है. वैशाख शुक्‍ल नवमी के दिन देवी सीता धरती से प्रकट हुईं थीं. सीता नवमी पर सीता माता और भगवान राम की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है. इस साल सीता नवमी पर सूर्य-चंद्र का व्‍यतिपात योग बन रहा है. इसके अलावा अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा. साथ ही शनिवार रहने से शनि देव की पूजा की जाएगी. यहां देखें आज का शुभ-अशुभ काल, राहुकाल, योग और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.  

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 25 April 2026)   

आज की तिथि - शाम 06:28 बजे तक शुक्‍ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी. 

आज का वार - शनिवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा गोचर करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही सूर्य-चंद्र मिलकर व्‍यतिपात योग भी बना रहे हैं. 

आज का नक्षत्र - रात 08:04 बजे तक अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - देर रात 11:43 बजे तक गण्‍ड योग रहेगा. 

(यह भी पढ़ें: शनि उदय से 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:47 बजे
चन्द्रोदय - दोपहर 01:19 बजे
चन्द्रास्त - 25 व 26 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 2:34 बजे 

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अमृत काल - शाम 06:28 बजे से रात 08:03 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त -  दोपहर 11:59 बजे से 12:50 बजे तक

(यह भी पढ़ें: 27 अप्रैल से शुक्र बदलेंगे खेल, इन 3 राशियों को मिलेगा बड़ा मौका, ये लोग कर सकते हैं बड़ी गलती

आज के अशुभ काल

राहु काल - सुबह 09:13 बजे से 10:49 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 02:00 बजे से 03:36 बजे तक
कुलिक - सुबह 06:02 बजे से 07:37 बजे तक 
दुर्मुहूर्त - सुबह 07:44 बजे से 08:35 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 08:57 बजे से 10:32 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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