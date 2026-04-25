Panchang today: 25 अप्रैल 2026, शनिवार यानी कि आज सीता नवमी पर्व मनाया जा रहा है. वैशाख शुक्‍ल नवमी के दिन देवी सीता धरती से प्रकट हुईं थीं. सीता नवमी पर सीता माता और भगवान राम की पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है. इस साल सीता नवमी पर सूर्य-चंद्र का व्‍यतिपात योग बन रहा है. इसके अलावा अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा. साथ ही शनिवार रहने से शनि देव की पूजा की जाएगी. यहां देखें आज का शुभ-अशुभ काल, राहुकाल, योग और नक्षत्र समेत पूरा पंचांग.

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 25 April 2026)

आज की तिथि - शाम 06:28 बजे तक शुक्‍ल पक्ष की नवमी तिथि रहेगी.

आज का वार - शनिवार

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा गोचर करके सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. साथ ही सूर्य-चंद्र मिलकर व्‍यतिपात योग भी बना रहे हैं.

आज का नक्षत्र - रात 08:04 बजे तक अश्‍लेषा नक्षत्र रहेगा. इसके बाद मघा नक्षत्र प्रारंभ होगा.

आज के योग - देर रात 11:43 बजे तक गण्‍ड योग रहेगा.

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सूर्य व चंद्रमा का समय

सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे

सूर्यास्त - शाम 06:47 बजे

चन्द्रोदय - दोपहर 01:19 बजे

चन्द्रास्त - 25 व 26 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 2:34 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

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आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक

अमृत काल - शाम 06:28 बजे से रात 08:03 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 11:59 बजे से 12:50 बजे तक

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आज के अशुभ काल

राहु काल - सुबह 09:13 बजे से 10:49 बजे तक

यम गण्ड - दोपहर 02:00 बजे से 03:36 बजे तक

कुलिक - सुबह 06:02 बजे से 07:37 बजे तक

दुर्मुहूर्त - सुबह 07:44 बजे से 08:35 बजे तक

वर्ज्यम् - सुबह 08:57 बजे से 10:32 बजे तक

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)