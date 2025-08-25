Aaj Ka Panchang: ये है 25 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज वराह जयंति का उत्सव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 25 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज वराह जयंति का उत्सव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 25 August 2025: 25 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होने वाला है. आज सोमवार के दिन सूर्यदेव की पूजा की जाती है. आज अशुभ मुहूर्त कौन से होने वाले हैं. योग और नक्षत्र क्या होगा. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 25, 2025, 05:44 AM IST
25 August 2025 Ka Panchang
25 August 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 August 2025: आज सोमवार, 25 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. सोमवार के दिन चंद्रदेव और महादेव की पूजा का विधान है. इस दिन की शुरुआत मन और माता के कारक ग्रह चंद्र से होती है. सोमवार के दिन महादेव की पूजा करने से साधक के जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है. 25 अगस्त को वराह जयंती पर भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाएगी. आइए 25 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

25 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तिथि दोपहर 12:34 तक, फिर तृतीया.
25 अगस्त 2025 को वार सोमवार है.
25 अगस्त 2025 को नक्षत्र- सुबह उत्तराफाल्गुनी - 03:50, अगस्त 26 तक.
25 अगस्त 2025 को योग- सुबह 07:32 से लेकर सुबह 09:09 फिर साध्य योग.
25 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:56 बजे. 
25 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:50 बजे.
25 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
25 अगस्त 2025 को चंद्रमा का सिंह राशि में सचरण.
25 अगस्त 2025 को वराह जयंती है. इस दिन भक्त वराह भगवान और विष्णुजी की पूजा अर्चना करेंगे.

25 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
25 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - दोपहर 12:03 बजे लेकर दोपहर 12:54 बजे तक. 
25 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- प्रातः 04:34 बजे से लेकर सुबह 05:22 बजे तक. 
25 अगस्त 2025 को अमृत काल - शाम 08:04 बजे से लेकर रात 09:47 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
25 अगस्त 2025 को राहूकाल- सुबह 7:45 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
25 अगस्त 2025 को यमगंड- सुबह 10:54 बजे से लेकर दोपहर 12:28 बजे तक.
25 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त काल दोपहर 12:54 बजे से लेकर दोपहर 3:38 बजे तक.
25 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 09:48 से लेकर सुबह 11:31 बजे तक.
25 अगस्त 2025 को कुलिक - दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:38 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

