Advertisement
trendingNow13051899
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 25 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang: ये है 25 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Panchang 25 December 2025: 25 दिसंबर को गुरुवार है और यह दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ रहने वाला है. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. आइए जानें 25 दिसंबर 2025 को क्या तिथि है, नक्षत्र कौन सा है औेर राहुकाल कब से  कब तक है? इस कड़ी में जानेंगे क्या है आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang 25 December 2025
Aaj Ka Panchang 25 December 2025

Aaj Ka Panchang 25 December 2025: गुरुवार यानी 25 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और घर में समृद्धि आती है. करियर संबंधी दिक्कतों से जातक मुक्त हो पाते हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु दोष दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान का कारक ग्रह है. आइए 25 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 दिसंबर 2025 को तिथि- पंचमी शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 01:43 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल षष्ठी तिथि.
25 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.
25 दिसंबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 08:18 बजे तक. इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.
25 दिसंबर 2025 को योग- वज्र योग शाम 03:13 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.
25 दिसंबर 2025 को करण- बालव दोपहर 01:43 बजे तक इसके बाद कौलव रात 01:47 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

25 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार
25 दिसंबर 2025 को स्कंद षष्ठी व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
25 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:09 बजे. 
25 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:44 बजे.
25 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 10:49 बजे.
25 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 10:34 बजे.
25 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.
25 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कुंभ राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
25 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक.
25 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:34 बजे से लेकर सुबह 03:13 बजे तक.
25 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर  सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
25 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 01:46 से लेकर दोपहर 03:05 बजे तक
25 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 08:29 बजे तक.
25 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:48 से लेकर सुबह 11:07 बजे तक. 
25 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:41 से लेकर सुबह 11:23 बजे तक. दोपहर 02:54 से दोपहर 03:37 बजे तक.
25 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:42 से लेकर शाम 05:21 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Vastu Tips: रोटियां गिनकर परोसने की आदत खा जाएगी आपके घर का धन, जान लें रोटी बनाने से जुड़े ये वास्तु नियम!

और पढ़ें- Upay Totke: घर से निगेटिव एनर्जी दूर करने का ये है सबसे सस्ता उपाय, यह एक चीज खोलेगा सफलता के रास्ते!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
Kuldeep Sengar Bail
कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI, राहुल गांधी का पीड़िता को समर्थन
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
weather update
उत्तर भारत में हड्डियां जमा देने वाली ठंड, कई राज्यों में 6 डिग्री तक गिरेगा पारा
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
National News
'ऐसे काम से आहत होती है श्रद्धालुओं की आस्था', मूर्ति तोड़े जाने पर बोला भारत
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
Nitin Gadkari
हत्या से कुछ घंटे पहले हमास चीफ से मिले थे नितिन गडकरी, मंत्री ने किया बड़ा खुलासा
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
Arawali Area
अरावली विवाद में मोदी सरकार का बड़ा फैसला, नई माइनिंग लीज पर लगाई रोक
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
National News
राहुल गांधी की इस बात से गदगद हुए अश्विनी वैष्णव, क्यों कहने लगे थैंक्यू?
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
Maharashtra
'जैसे रूस-यूक्रेन एकसाथ...', अस्मिता बचाने को साथ आए ठाकरे ब्रदर्स पर फडणवीस का तंज
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
china
चीन ने फिर की नीच हरकत, अरुणाचल को भारत का बताया तो व्लॉगर को हिरासत में लिया
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
Unnao rape case
'ये कैसा न्याय है...,' कुलदीप सेंगर को मिली जमानत से भड़के राहुल गांधी
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान
Nitin Gadkari
2 दिन दिल्ली में रहता हूं तो इंफेक्शन हो जाता है... गडकरी का प्रदूषण पर बड़ा बयान