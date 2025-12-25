Aaj Ka Panchang: ये है 25 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज धनिष्ठा के बाद शतभिषा नक्षत्र, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 25 December 2025: गुरुवार यानी 25 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और घर में समृद्धि आती है. करियर संबंधी दिक्कतों से जातक मुक्त हो पाते हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु दोष दूर होता है. गुरुवार का दिन गुरु बृहस्पति ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान का कारक ग्रह है. आइए 25 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

25 दिसंबर 2025 को तिथि- पंचमी शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 01:43 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल षष्ठी तिथि.

25 दिसंबर 2025 को वार गुरुवार है.

25 दिसंबर 2025 को धनिष्ठा नक्षत्र सुबह 08:18 बजे तक. इसके बाद शतभिषा नक्षत्र.

25 दिसंबर 2025 को योग- वज्र योग शाम 03:13 बजे तक. इसके बाद सिद्धि योग.

25 दिसंबर 2025 को करण- बालव दोपहर 01:43 बजे तक इसके बाद कौलव रात 01:47 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

25 दिसंबर 2025 को व्रत त्योहार

25 दिसंबर 2025 को स्कंद षष्ठी व्रत.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

25 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:09 बजे.

25 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:44 बजे.

25 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 10:49 बजे.

25 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 10:34 बजे.

25 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

25 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात कुंभ राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

25 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:05 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक.

25 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:34 बजे से लेकर सुबह 03:13 बजे तक.

25 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:33 से लेकर सुबह 06:21 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

25 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

25 दिसंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 01:46 से लेकर दोपहर 03:05 बजे तक

25 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 08:28 से लेकर सुबह 08:29 बजे तक.

25 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 09:48 से लेकर सुबह 11:07 बजे तक.

25 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:41 से लेकर सुबह 11:23 बजे तक. दोपहर 02:54 से दोपहर 03:37 बजे तक.

25 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:42 से लेकर शाम 05:21 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

