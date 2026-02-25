Aaj Ka Panchang: ये है 25 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज दोपहर तक रोहिणी नक्षत्र, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 25 February 2026: 25 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ है और सकारात्मकता से भरा रहने वाला है. हालांकि, कोई भी दिन शुभ है या अशुभ ये जानने के लिए पूरे पंचांग पर नजर डालनी पड़ती है. इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिन में कौन से शुभ अशुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक होगा. ध्यान दें कि आज बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होता है जो बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं और दिन के स्वामी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं. आइए जानें 25 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या कहता है.

25 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

25 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि बीच रात 02:41 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि.

25 फरवरी 2026 को वार बुधवार.

25 फरवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 01:38 बजे तक, इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.

25 फरवरी 2026 को योग- विष्कुम्भ योग बीच रात 01:28 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.

25 फरवरी 2026 को करण- बालव दोपहर 03:46 बजे तक, कौलव तड़के 02:41 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

25 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.

25 फरवरी 2026 को रोहिणी व्रत.

25 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

25 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:55 बजे.

25 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:24 बजे.

25 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 12:14 बजे.

25 फरवरी 2026 को चंद्रस्त तड़के को 02:35 बजे.

25 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

25 फरवरी 2026 को बीच रात 12:54 बजे तक चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

25 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.

25 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:07 बजे तक. सुबह 03:54 से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

25 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर सुबह 06:06 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

25 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

25 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:39 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.

25 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:21 बजे से लेकर सुबह 09:47 बजे तक.

25 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:13 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.

25 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:16 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.

25 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 बजे से लेकर सुबह 07:38 बजे तक. शाम 06:53 बजे से रात 08:23 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

