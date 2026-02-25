Advertisement
trendingNow13121121
Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 25 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज दोपहर तक रोहिणी नक्षत्र, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang: ये है 25 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज दोपहर तक रोहिणी नक्षत्र, राहुकाल कब?

Panchang 25 February 2026: आज बुधवार है. ध्यान दें कि बुधवार का दिन गणेश जी की कृपा से अति शुभ और सकारात्मक होने वाला है. 25 फरवरी 2026 को तिथि कौन सी है, आज करण, शुभ अशुभ योग, नक्षत्र, राहुकाल की स्थिति क् होगी, कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 February 2026: 25 फरवरी 2026 यानी आज बुधवार का दिन अति शुभ है और सकारात्मकता से भरा रहने वाला है. हालांकि, कोई भी दिन शुभ है या अशुभ ये जानने के लिए पूरे पंचांग पर नजर डालनी पड़ती है. इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि दिन में कौन से शुभ अशुभ मुहूर्त और योग बन रहे हैं और राहुकाल कब से कब तक होगा. ध्यान दें कि आज बुधवार के दिन की शुरुआत बुध ग्रह से होता है जो बुद्धि और व्यापार के कारक ग्रह हैं और दिन के स्वामी प्रथम पूज्य गणेश जी हैं. इस दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं. आइए जानें 25 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या कहता है.

25 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल नवमी तिथि बीच रात 02:41 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि.
25 फरवरी 2026 को वार बुधवार.
25 फरवरी 2026 को रोहिणी नक्षत्र दोपहर 01:38 बजे तक, इसके बाद म्रृगशीर्षा नक्षत्र.
25 फरवरी 2026 को योग- विष्कुम्भ योग बीच रात 01:28 बजे तक. इसके बाद प्रीति योग.
25 फरवरी 2026 को करण- बालव दोपहर  03:46 बजे तक, कौलव तड़के 02:41 बजे तक, इसके बाद तैतिल.

25 फरवरी 2026 को व्रत त्योहार.
25 फरवरी 2026 को रोहिणी व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

25 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
25 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:55 बजे. 
25 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:24 बजे.
25 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 12:14 बजे.
25 फरवरी 2026 को चंद्रस्त तड़के को 02:35 बजे.
25 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.
25 फरवरी 2026 को बीच रात 12:54 बजे तक चंद्रमा का वृषभ राशि में संचरण. इसके बाद मिथुन राशि में गोचर.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

25 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त
25 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.
25 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 10:37 से लेकर दोपहर 12:07 बजे तक. सुबह 03:54 से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.
25 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर सुबह 06:06 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त
25 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:39 बजे से लेकर दोपहर 02:05 बजे तक.
25 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:21 बजे से लेकर सुबह 09:47 बजे तक.
25 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 11:13 बजे से लेकर दोपहर 12:39 बजे तक.
25 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:16 बजे से दोपहर 01:02 बजे तक.
25 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- सुबह 06:08 बजे से लेकर सुबह 07:38 बजे तक. शाम 06:53 बजे से रात 08:23 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Rohini Vrat 2026: कब रखा जाएगा रोहिणी व्रत? जानें किन शुभ योगों में की जाएगी भगवान वासुपूज्य स्वामी की पूजा

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब