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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 25 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां कालरात्रि की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang: ये है 25 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां कालरात्रि की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 25 March 2026: आज बुधवार का दिन है और आज का दिन बुद्धि के देवता गणेश जी को समर्पित हैं. 25 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग व मुहूर्त क्या रहने वाले हैं, आज कौन सी देवी की पूजा होगी व राहुकाल कब से कब तक होगा? इन सबके बारे में विस्तार से हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 25, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 25 March 2026: आज यानी 25 मार्च 2026, बुधवार का दिन शुभ सिद्ध होगा या अशुभ, आज नक्षत्र कौन से होंगे और योग क्या बन रहे हैं, आज के दिन कौन से व्रत-त्योहार होंगे, ये सभी जानकारियां हम पंचांग से हासिल करते हैं. ऐसे में आइए जानें आज की तिथि, योग, नक्षत्र, मुहूर्त आदि क्या रहने वाले हैं और इसके लिए हम आज का पंचांग देखना होगा.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज बुधवार है जो बुध से होता है. बुध बुद्धि, चंचलता और व्यापार के कारक ग्रह हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने का विधान है. भक्त आज गणेश जी की पूजा नियमानुसार करते हैं तो उनके दुखों का नाश होता है और काम में विघ्न नहीं पड़ता है. कुंडली में बुध मजबूत होता है. आज चैत्र नवरात्र का छठा दिन है. आइए 25 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग जानें.

25 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र सप्तमी तिथि दोपहर 01:50 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि.
25 मार्च 2026 को वार- बुधवार.
25 मार्च 2026 को नक्षत्र- म्रृगशीर्षा नक्षत्र शाम 05:33 बजे तक. इसके बाद आद्रा.
25 मार्च 2026 को योग- शाम योग सुबह 03:09 बजे तक. इसके बाद शोभन योग.
25 मार्च 2026 को करण- वणिज दोपहर 01:50 बजे तक, इसके बाद विष्टि बीच रात 12:47 बजे तक, इसके बाद बव.

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25 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
25 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का सातवां दिन (मां कालरात्रि की पूजा).

25 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
25 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:29 बजे. 
25 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:35 बजे.
25 मार्च 2026 को चंद्रोदय सुबह 11:10 बजे.
25 मार्च 2026 को चंद्रस्त बीच रात 01:30 बजे.
25 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
25 मार्च 2026 को चंद्रमा का पूरा दिन-रात मिथुन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

25 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
25 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- Nil.
25 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 09:17 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.
25 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:53 से लेकर सुबह 05:40 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
25 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 12:32 बजे से लेकर दोपहर 02:03 बजे तक.
25 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 08:00 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक.
25 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 11:02 बजे से लेकर दोपहर 12:32 बजे तक.
25 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- दोपहर 12:08 बजे से दोपहर 12:57 बजे तक.
25 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- बीच रात 01:31 बजे से लेकर सुबह 03:02 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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