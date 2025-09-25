Aaj Ka Panchang: ये है 25 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का चौथा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Advertisement
trendingNow12935519
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 25 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का चौथा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 25 September 2025: 25 सितंबर का दिन विष्णु जी की कृपा से अति शुभ है. आज गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा करने का विधान है. गुरुवार को ही नवरात्रि का चौथा दिन भी है. चौथे दिन माता मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 25, 2025, 05:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 September 2025: आज गुरुवार यानी 25 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. गुरुवार को गुरुदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें गुरुदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. विष्णु जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. गुरुवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु ग्रह का दोष दूर होता है. गुरुवार दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 25 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (25 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
25 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि सुबह 07:06 इसका बार पूरा दिन चतुर्थी तिथि.
25 सितंबर 2025 को वार गुरुवार है.
25 सितंबर 2025 को स्वाती नक्षत्र शाम 07:08 बजे तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र.
25 सितंबर 2025 को योग- वैधृति, रात 09:53 बजे तक, इसके बाद विष्कुम्भ योग.

25 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
25 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, माता कूष्मांडा की आराधना. 

Add Zee News as a Preferred Source

25 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
25 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:20 बजे. 
25 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:16 बजे.
25 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 09:04 बजे.
25 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 08:14 बजे.
25 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.
25 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या के बाद तुला राशि में गोचर.

25 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 09:17 बजे से लेकर सुबह 11:05 बजे तक.
अमृत मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से लेकर सुबह 05:32 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
25 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
25 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:48 बजे से लेकर दोपहर 3:17 बजे तक.
25 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:20 बजे से लेकर सुबह 7:49 बजे तक.
25 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:48 बजे तक.
25 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:19 बजे से लेकर सुबह 11:06 बजे तक.  शाम 03:05 बजे से लेकर शाम 03:53 बजे तक.
25 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 01:26 बजे से लेकर प्रातः 03:14 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए गुरुिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Durga Visarjan 2025 इस बार दुर्गा विसर्जन के लिए कितने मिनट का मुहूर्त, 1 या 2 अक्टूबर का कन्फ्यूजन दूर कर नोट करें तिथि और विधि!

और पढ़ें- Budh Dosh ke Upay: रुक जाएगा व्यापार का नुकसान, वाणी होगी मधुर, करें बुध दोष दूर करने के ये उपाय!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
Former MP Tarlochan Singh
'कश्मीर तब अफगानिस्तान का हिस्सा था...महाराजा रणजीत सिंह ने इस मस्जिद को दिया सोना'
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
CBSE Exam 2026
खत्म हुआ इंतजार, CBSE ने जारी की टेंटेटिव डेटशीट, कब से होगी 10वीं-12वीं की परीक्षा?
;