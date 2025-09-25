Aaj Ka Panchang: ये है 25 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का चौथा दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 25 September 2025: आज गुरुवार यानी 25 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक रहने वाला है. गुरुवार को गुरुदेव और विष्णु जी की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उन्हें गुरुदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. विष्णु जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं. गुरुवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर विष्णु जी की विशेष कृपा बनी रहती है, घर में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. विष्णु जी की पूजा करने से कुंडली से गुरु ग्रह का दोष दूर होता है. गुरुवार दिन गुरु ग्रह से शुरू होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं. आइए 25 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

25 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (25 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

25 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल तृतीया तिथि सुबह 07:06 इसका बार पूरा दिन चतुर्थी तिथि.

25 सितंबर 2025 को वार गुरुवार है.

25 सितंबर 2025 को स्वाती नक्षत्र शाम 07:08 बजे तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र.

25 सितंबर 2025 को योग- वैधृति, रात 09:53 बजे तक, इसके बाद विष्कुम्भ योग.

25 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

25 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, माता कूष्मांडा की आराधना.

Add Zee News as a Preferred Source

25 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

25 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:20 बजे.

25 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:16 बजे.

25 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 09:04 बजे.

25 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 08:14 बजे.

25 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.

25 सितंबर 2025 को चंद्रमा का कन्या के बाद तुला राशि में गोचर.

25 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:42 बजे तक.

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 09:17 बजे से लेकर सुबह 11:05 बजे तक.

अमृत मुहूर्त - सुबह 04:44 बजे से लेकर सुबह 05:32 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

25 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

25 सितंबर 2025 को राहूकाल- दोपहर 1:48 बजे से लेकर दोपहर 3:17 बजे तक.

25 सितंबर 2025 को यमगंड- सुबह 6:20 बजे से लेकर सुबह 7:49 बजे तक.

25 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 9:19 बजे से लेकर दोपहर 10:48 बजे तक.

25 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 10:19 बजे से लेकर सुबह 11:06 बजे तक. शाम 03:05 बजे से लेकर शाम 03:53 बजे तक.

25 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 01:26 बजे से लेकर प्रातः 03:14 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए गुरुिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Durga Visarjan 2025 इस बार दुर्गा विसर्जन के लिए कितने मिनट का मुहूर्त, 1 या 2 अक्टूबर का कन्फ्यूजन दूर कर नोट करें तिथि और विधि!

और पढ़ें- Budh Dosh ke Upay: रुक जाएगा व्यापार का नुकसान, वाणी होगी मधुर, करें बुध दोष दूर करने के ये उपाय!