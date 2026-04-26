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Hindi Newsधर्मरविवार सुबह सूर्य देव को दें अर्घ्‍य, बढ़ेगी यश-कीर्ति, देखें 26 अप्रैल वैशाख शुक्‍ल दशमी का पंचांग

रविवार सुबह सूर्य देव को दें अर्घ्‍य, बढ़ेगी यश-कीर्ति, देखें 26 अप्रैल वैशाख शुक्‍ल दशमी का पंचांग

26 अप्रैल का पंचांग : आज वैशाख शुक्‍ल दशमी तिथि है और रविवार का दिन है. वैशाख महीने में सूर्य को अर्घ्‍य देने से करियर में तरक्‍की मिलने और यश बढ़ने के योग बनते हैं. यहां देखें आज के शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र समेत पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:00 AM IST
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रविवार सुबह सूर्य देव को दें अर्घ्‍य, बढ़ेगी यश-कीर्ति, देखें 26 अप्रैल वैशाख शुक्‍ल दशमी का पंचांग

Aaj Ka Panchang : आज 26 अप्रैल 2026, रविवार को वैशाख महीने के शुक्‍ल पक्ष की दशमी तिथि है. साथ ही रविवार का दिन है. आज वृद्धि योग और फिर ध्रुव योग का संयोग बन रहा है. वहीं मघा नक्षत्र रहेगा. आज सुबह सूर्य देव को अर्घ्‍य दें. बिना नमक का भोजन करें और जरूरतमंदों को दान करें. इससे कुंडली में सूर्य मजबूत होगा, जिससे करियर में तरक्‍की मिलेगी. 

अप्रैल 2026 का पंचांग (Aaj Ka Panchang 26 April 2026)   

आज की तिथि - 26 अप्रैल की शाम 06:07 बजे तक वैशाख शुक्‍ल दशमी तिथि रहेगी. इसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ होगी. जिससे अगले दिन 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. 

आज का वार - रविवार 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह में गोचर करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 26 अप्रैल की रात 08:27 बजे तक मघा नक्षत्र रहेगा और फिर उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. 

आज के योग - 26 अप्रैल की रात 10:27 बजे तक वृद्धि योग रहेगा और फिर ध्रुव योग प्रारंभ होगा. 

(यह भी पढ़ें: किस उम्र में बदलेगी आपकी किस्मत? मूलांक से जानें लाइफ का टर्निंग पॉइंट

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:01 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:48 बजे
चन्द्रोदय - 26 अप्रैल की दोपहर 02:16 बजे 
चन्द्रास्त - 27 अप्रैल के तड़के सुबह 03:09 बजे 
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

(यह भी पढ़ें: मंगल गोचर बनाएगा त्रिग्रही योग, 5 राशियों के लिए खुलेंगे सफलता के नए रास्‍ते, लीडर बनकर उभरेंगे

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:24 बजे से 05:12 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक 
अमृत काल - शाम 05:59 बजे से 07:37 बजे तक

(यह भी पढ़ें: साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल-3 मई: मेष-मिथुन की बढ़ेगी कमाई, सिंह की मिलेगी तरक्‍की)

आज के अशुभ काल

राहुकाल - शाम 05:12 बजे से 06:48 बजे तक
यम गण्ड - दोपहर 12:24 बजे से 02:00 बजे तक
कुलिक - दोपहर 03:36 बजे से शाम 05:12 बजे तक
दुर्मुहूर्त - शाम 05:05 बजे से 05:56 बजे तक
वर्ज्यम् - सुबह 08:15 बजे से 09:52 बजे तक, सुबह 04:44 बजे से 06:23 बजे तक 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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