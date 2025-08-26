Aaj Ka Panchang: ये है 26 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज हरतालिका तीज का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!
Aaj Ka Panchang: ये है 26 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज हरतालिका तीज का व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 26 August 2025: 26 अगस्त का दिन शुभ सिद्ध होने वाला है. आज मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है. आज अशुभ मुहूर्त कौन से होंगे साथ ही योग और नक्षत्र क्या होगा सब जानेंगे. आइए जानें आज का दैनिक पंचांग.

Aug 26, 2025, 05:36 AM IST
Aaj Ka Panchang
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 26 August 2025: आज मंगलवार, 26 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. मंगलवार के दिन हनुमानजी की पूजा की जाती है. मंगलवार के दिन हनुमानजी की पूजा करने से साधक के जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं और भय से मुक्ति मिलती है. इस दिन हरतालिका व्रत पूजा है तो इस मौके पर महादेव और माता पार्वती की पूजा भी की जाएगी. आइए 26 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

26 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (26 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
26 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल तृतीया - दोपहर 01:54 तक, फिर चतुर्थी.
26 अगस्त 2025 को वार मंगलवार है.
26 अगस्त 2025 को नक्षत्र- हस्त -पूरी रात.
26 अगस्त 2025 को योग- साध्य योग, दोपहर 12:09 बजे तक फिर शुभ योग.
26 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:56 बजे. 
26 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:49 बजे.
26 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.
26 अगस्त 2025 को चंद्रमा का कन्या राशि में सचरण.
26 अगस्त 2025 को हरतालिका तीज व्रत है, इस दिन मां पार्वती और महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी.

26 अगस्त 2025 शुभ मुहूर्त
26 अगस्त 2025 को अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे लेकर दोपहर 12:49 बजे तक. 
26 अगस्त 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- प्रातः 04:35 बजे से लेकर सुबह 05:23 बजे तक. 
26 अगस्त 2025 को अमृत काल - रात 11:30 बजे से लेकर रात 01:15, 27 अगस्त तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
26 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त
26 अगस्त 2025 को राहूकाल- दोपहर 03:36 से लेकर शाम 05:13 बजे तक.
26 अगस्त 2025 को यमगंड- सुबह 09:10 बजे से लेकर सुबह 10:47 बजे तक.
26 अगस्त 2025 को दुर्मुहूर्त काल सुबह 08:32 बजे से लेकर सुबह 09:23 बजे तक
और रात 11:17 बजे से लेकर रात 12:01 बजे, 27 अगस्त तक.
26 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - सुबह 09:48 से लेकर सुबह 11:31 बजे तक.
26 अगस्त 2025 को गुलिक - दोपहर 12:23 से लेकर दोपहर 02:00 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;