Aaj Ka Panchang: ये है 26 दिसंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज सिद्धि योग, जानें राहुकाल कब तक

Aaj Ka Panchang 26 December 2025: शुक्रवार यानी 26 दिसंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक होता है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. जो भी भक्त लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के दुखों का नाश होता है और घर में धन समृद्धि आती है. शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्र दोष दूर होता है. शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो सुख संपत्ति और प्रेम के कारक है. आइए 26 दिसंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

26 दिसंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (26 December 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

26 दिसंबर 2025 को तिथि- षष्ठी शुक्ल प्रतिपदा तिथि दोपहर 01:43 बजे तक, इसके बाद पौष शुक्ल सप्तमी तिथि.

26 दिसंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

26 दिसंबर 2025 को शतभिषा नक्षत्र सुबह 09:00 बजे तक. इसके बाद पूर्वभाद्रपदा नक्षत्र.

26 दिसंबर 2025 को योग- सिद्धि योग दोपहर 02:00 बजे तक. इसके बाद व्यातीपात योग.

26 दिसंबर 2025 को करण- तैतिल दोपहर 01:44 बजे तक इसके बाद गर रात 01:31 बजे तक, इसके बाद वणिज.

दिसंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

26 दिसंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 07:10 बजे.

26 दिसंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:44 बजे.

26 दिसंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 11:22 बजे.

26 दिसंबर 2025 को चंद्रस्त रात 11:30 बजे.

26 दिसंबर 2025 को सूर्य का धनु राशि में संचरण.

26 दिसंबर 2025 को चंद्रमा का प्रातः 03:10 बजे तक कुंभ राशि में संचरण, इसके बाद मीन राशि में गोचर.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

26 दिसंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

26 दिसंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:06 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक.

26 दिसंबर 2025 को अमृत काल- रात 01:01 बजे से लेकर सुबह 02:38 बजे तक.

26 दिसंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:34 से लेकर सुबह 06:22 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

26 दिसंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

26 दिसंबर 2025 को राहुकाल- सुबह 11:08 से लेकर दोपहर 12:27 बजे तक

26 दिसंबर 2025 को यम गण्ड- दोपहर 03:06 से लेकर शाम 04:25 बजे तक.

26 दिसंबर 2025 को कुलिक- सुबह 08:29 से लेकर सुबह 09:48 बजे तक.

26 दिसंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 09:17 से लेकर सुबह 09:59 बजे तक. दोपहर 12:48 से दोपहर 01:30 बजे तक.

26 दिसंबर 2025 को वर्ज्यम्- दोपहर 03:26 से लेकर शाम 05:03 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

