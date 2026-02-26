Aaj Ka Panchang: ये है 26 फरवरी का पूरा दैनिक पंचांग, आज प्रीति और आयुष्मान योग, राहुकाल कब?

Aaj Ka Panchang 26 February 2026: 26 फरवरी 2026 यानी आज गुरुवार का दिन अति शुभ है और कई मायनों में सकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है. कोई भी दिन कितना शुभ या अशुभ हो सकता है ये जानने के लिए पूरे दिन के पंचांग पर नजर डालनी पड़ती है. कौन से शुभ अशुभ मुहूर्त आज है और योग कौन से बन रहे हैं, आज राहुकाल कब से कब तक होगा ये सबकुछ हम इस लेख में जानेंगे. ध्यान दें कि आज गुरुवार के दिन की शुरुआत गुरु बृहस्पति ग्रह से होता है जो ज्ञान के कारक ग्रह हैं और दिन के स्वामी विष्णु जी हैं. इस दिन जो भी भक्त विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भाग्य का साथ मिलता है. आइए जानें 26 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग आज पूरे दिन के बारे में क्या कहता है.

26 फरवरी 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (26 February 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)

26 फरवरी 2026 को तिथि- फाल्गुन शुक्ल दशमी तिथि बीच रात 12:33 बजे तक इसके बाद फाल्गुन शुक्ल एकादशी तिथि.

26 फरवरी 2026 को वार गुरुवार.

26 फरवरी 2026 को म्रृगशीर्षा नक्षत्र दोपहर 12:11 बजे तक, इसके बाद आद्रा नक्षत्र.

26 फरवरी 2026 को योग- प्रीति योग रात 10:33 बजे तक. इसके बाद आयुष्मान योग.

26 फरवरी 2026 को करण- तैतिल दोपहर 01:37 बजे तक, गर बीच रात 12:33 बजे तक, इसके बाद वणिज.

26 फरवरी 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

26 फरवरी 2026 को सूर्योदय सुबह को 6:54 बजे.

26 फरवरी 2026 को सूर्यास्त शाम 6:24 बजे.

26 फरवरी 2026 को चंद्रोदय दोपहर 01:16 बजे.

27 फरवरी 2026 को चंद्रस्त तड़के को 03:35 बजे.

26 फरवरी 2026 को सूर्य का कुंभ राशि में.

26 फरवरी 2026 को चंद्रमा का मिथुन राशि में संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

Add Zee News as a Preferred Source

26 फरवरी 2026 को शुभ मुहूर्त

26 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:16 से लेकर दोपहर 01:02 बजे तक

26 फरवरी 2026 को अमृत काल- सुबह 01:22 से लेकर दोपहर 02:52 बजे तक.

26 फरवरी 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:18 से लेकर सुबह 06:05 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

26 फरवरी 2026 को अशुभ मुहूर्त

26 फरवरी 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:05 बजे से लेकर दोपहर 03:32 बजे तक.

26 फरवरी 2026 को यम गण्ड- सुबह 06:54 बजे से लेकर सुबह 08:21 बजे तक.

26 फरवरी 2026 को कुलिक- सुबह 09:47 बजे से लेकर दोपहर 11:13 बजे तक.

26 फरवरी 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:44 बजे से सुबह 11:30 बजे तक. दोपहर 03:20 बजे से लेकर शाम 04:06 बजे तक.

26 फरवरी 2026 को वर्ज्यम्- रात 08:06 बजे से लेकर रात 09:36 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- मंगल-चंद्रमा का महालक्ष्मी राजयोग कर देगा 4 राशि वालों को मालामाल, मन होगा शांत और बढ़ेगी शारीरिक ऊर्जा!

और पढ़ें- Rangbhari Ekadashi 2026: कब है रंगभरी एकादशी? जानें सही तिथि शुभ मुहूर्त और पूजा विधि