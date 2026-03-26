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Hindi Newsधर्मAaj Ka Panchang: ये है 26 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां महागौरी की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ-अशुभ मुहूर्त

Aaj Ka Panchang: ये है 26 मार्च का दैनिक पंचांग, आज मां महागौरी की पूजा, जानें राहुकाल और शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang 26 March 2026: आज गुरुवार का दिन है और आज का दिन जगत पालक विष्णु जी को समर्पित हैं. 26 मार्च 2026 को शुभ-अशुभ योग, मुहूर्त और नक्षत्र क्या रहने वाले हैं, आज कौन सी देवी की पूजा की जाती है और आज का राहुकाल कब से कब तक होगा? इन सबके बारे में विस्तार से हम इस कड़ी में जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 26, 2026, 05:30 AM IST
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Aaj Ka Panchang
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Aaj Ka Panchang 26 March 2026: आज यानी 26 मार्च 2026, गुरुवार का दिन शुभ होगा या अशुभ, आज नक्षत्र कौन से होंगे और योग क्या बनेंगे, आज के दिन व्रत-त्योहार क्या है, ये सभी जानकारियां हम आज का पंचांग की कड़ी में हम जानते हैं. ऐसे में आइए जानें आज की तिथि, शुभ-अशुभ योग, नक्षत्र, मुहूर्त आदि क्या है, ये सब हम आज का पंचांग में जानेंगे.

दिन के ग्रह और देवता
ध्यान दें आज गुरुवार है जो गुरु बृहस्पति से होता है. गुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक ग्रह हैं. गुरुवार के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है और जो भी भक्त आज विष्णु जी की पूजा करते हैं उनके जीवन से दुखों का नाश होता है और भाग्य का साथ मिलता है. कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है. आज चैत्र नवरात्र का आठवां दिन है. आइए 26 मार्च 2026 का दैनिक पंचांग विस्तार से जानें.

26 मार्च 2026 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (26 March 2026 Aaj ka Panchang In Hindi)
26 मार्च 2026 को तिथि- चैत्र अष्टमी तिथि सुबह 11:49 बजे तक, इसके बाद चैत्र शुक्ल नवमी तिथि.
26 मार्च 2026 को वार- गुरुवार.
26 मार्च 2026 को नक्षत्र- आद्रा नक्षत्र शाम 04:19 बजे तक. इसके बाद पुनर्वसु.
26 मार्च 2026 को योग- शोभन योग बीच रात 12:31 बजे तक. इसके बाद अतिगण्ड योग.
26 मार्च 2026 को करण- बव सुबह 11:49 बजे तक, इसके बाद बालव रात 10:55 बजे तक, इसके बाद कौलव.

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26 मार्च 2026 को व्रत त्योहार
26 मार्च 2026 को चैत्र नवरात्र का आठवां दिन (मां महागौरी की पूजा).

26 मार्च 2026 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
26 मार्च 2026 को सूर्योदय सुबह को 06:28 बजे. 
26 मार्च 2026 को सूर्यास्त शाम 06:36 बजे.
26 मार्च 2026 को चंद्रोदय दोपहर 12:14 बजे.
26 मार्च 2026 को चंद्रस्त तड़के सुबह 02:26 बजे.
27 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में संचरण हो रहा है.
26 मार्च 2026 को भी चंद्रमा का पूरा दिन-रात मिथुन राशि में संचरण.
(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर हो सकता है)

26 मार्च 2026 को शुभ मुहूर्त
26 मार्च 2026 को अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:08 बजे से लेकर दोपहर 12:56 बजे तक.
26 मार्च 2026 को अमृत काल- सुबह 06:49 बजे से लेकर सुबह 08:20 बजे तक.
26 मार्च 2026 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:52 से लेकर सुबह 05:39 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
26 मार्च 2026 को अशुभ मुहूर्त
26 मार्च 2026 को राहुकाल- दोपहर 02:03 बजे से लेकर दोपहर 03:34 बजे तक.
26 मार्च 2026 को यम गण्ड- सुबह 06:28 बजे से लेकर सुबह 07:59 बजे तक.
26 मार्च 2026 को कुलिक- सुबह 09:30 बजे से लेकर सुबह 11:01 बजे तक.
26 मार्च 2026 को दुर्मुहूर्त- सुबह 10:31 बजे से सुबह 11:19 बजे तक. दोपहर 03:22 बजे से लेकर शाम 04:10 बजे तक.
26 मार्च 2026 को वर्ज्यम्- प्रातः 03:52 बजे से लेकर सुबह 05:24 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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