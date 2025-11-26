Aaj Ka Panchang: ये है 26 नवंबर का पूरा दैनिक पंचांग, आज मकर राशि में चंद्रमा, जानें राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 26 November 2025: बुधवार का दिन यानी 26 नवंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. बुधवार को गणेश जी की पूजा करने का विधान है. जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करते हैं उन्हें बुद्धि का वरदान मिलता है.एकाग्रता बढ़ती है और वाणी मधुर होती है. कार्य में बाधाएं नहीं आती हैं. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से कुंडली में बुध मजबूत होता है. बुधवार का दिन बुध से शुरू होता है जो बुद्धि, वाणी और व्यापार का कारक ग्रह है. आइए 26 नवंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

26 नवंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (26 November 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

26 नवंबर 2025 को तिथि- मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि रात 12:02 बजे तक, इसके बाद सप्तमी.

26 नवंबर 2025 को वार बुधवार है.

26 नवंबर 2025 को मूल नक्षत्र रात 01:32 बजे तक इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र.

26 नवंबर 2025 को योग- वृद्धि योग दोपहर 12:42 बजे तक. इसके बाद ध्रुव योग.

26 नवंबर 2025 को करण- कौलव सुबह 11:34 बजे तक. इसके बाद तैतिल रात 12:02 बजे तक. इसके बाद गर.

नवंबर 2025 को चंद्र और चंद्रमा की स्थिति

26 नवंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:52 बजे.

26 नवंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 05:36 बजे.

26 नवंबर 2025 को चंद्रोदय सुबह 11:36 बजे.

26 नवंबर 2025 को चंद्रास्त शाम 10:47 बजे.

26 नवंबर 2025 को सूर्य का वृश्चिक राशि में संचरण.

26 नवंबर 2025 को चंद्रमा का मकर राशि में पूरा दिन संचरण.

(शहर के हिसाब से उदय और अस्त के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है)

26 नवंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

26 नवंबर 2025 को अभिजीत मुहूर्त- ...

26 नवंबर 2025 को अमृत काल- दोपहर 02:26 से लेकर शाम 04:09 बजे तक.

26 नवंबर 2025 को ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:16 से लेकर सुबह 06:04 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

26 नवंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

26 नवंबर 2025 को राहुकाल- दोपहर 12:14 से लेकर दोपहर 01:34 बजे तक

26 नवंबर 2025 को यम गण्ड- सुबह 8:12 से लेकर सुबह 9:33 बजे तक.

26 नवंबर 2025 को कुलिक- सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:14 बजे तक.

26 नवंबर 2025 को दुर्मुहूर्त- सुबह 11:52 से लेकर दोपहर 12:35 बजे तक.

26 नवंबर 2025 को वर्ज्यम्- सुबह 05:42 से लेकर सुबह 07:22 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

