Aaj Ka Panchang: ये है 26 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का पांचवां दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 26 September 2025: आज शुक्रवार यानी 26 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें शुक्रदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और घर में सुख धन और समृद्धि आती है. शुक्रवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है. शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो भौतिक सुख, धन और प्रेम का कारक ग्रह हैं. आइए 26 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

26 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (26 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

26 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 09:32 इसका बार पूरा दिन पञ्चमी तिथि.

26 सितंबर 2025 को वार शुक्रवार है.

26 सितंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र रात 10:09 बजे तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र.

26 सितंबर 2025 को योग- विष्कम्भ , रात 10:51 बजे तक, इसके बाद प्रीतियोग.

26 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार

26 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का पांचवां दिन, मां स्कंदमाता की आराधना.

26 सितंबर 2025 को ललिता व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

26 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति

26 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:11 बजे.

26 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:13 बजे.

26 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 9:58 बजे.

26 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 8:53 बजे.

26 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.

26 सितंबर 2025 को चंद्रमा का तुला राशि में शाम 03:23 तक गोचर इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

26 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.

अमृत काल - दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 01:57 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

26 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त

26 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:48 बजे से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक.

26 सितंबर 2025 को यमगंड- शाम 3:16 बजे से लेकर शाम 4:46 बजे तक.

26 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:50 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

26 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक. दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 01:29 बजे तक.

26 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 02:39 बजे से लेकर प्रातः 04:27 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Budh Vakri 2025: बुध वक्री होकर 4 राशिवालों को बनाएंगे महाधनवान, बिजनेस और नौकरी में बरसेगा सोना!

और पढ़ें- मंगलवार को करें हनुमान सहस्रनाम स्तोत्रम् का पाठ, अंजनी पुत्र करेंगे भय से मुक्त!