Advertisement
trendingNow12935952
Hindi Newsधर्म

Aaj Ka Panchang: ये है 26 सितंबर का पूरा दैनिक पंचांग, नवरात्रि का पांचवां दिन आज, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Panchang 26 September 2025: 26 सितंबर का दिन लक्ष्मी जी की कृपा से अति शुभ है. आज शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है. शुक्रवार को ही नवरात्रि का पांचवां दिन भी है. पांचवां दिन माता मां स्कंदमाता की आराधना की जाती है. आइए आज का पूरा पंचांग जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 26, 2025, 05:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

26 September 2025 Ka Panchang
26 September 2025 Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 26 September 2025: आज शुक्रवार यानी 26 सितंबर 2025 का दिन अति शुभ और सकारात्मक है. आज नवरात्रि का पांचवा दिन है. शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है. जो भी भक्त शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें शुक्रदोष से मुक्ति मिलती है और उनके दुखों का नाश होता है. लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और घर में सुख धन और समृद्धि आती है. शुक्रवार का व्रत जो साधक करते हैं उन पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है, जीवन में सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. लक्ष्मी जी की पूजा करने से कुंडली से शुक्र ग्रह का दोष दूर होता है. शुक्रवार दिन शुक्र ग्रह से शुरू होता है जो भौतिक सुख, धन और प्रेम का कारक ग्रह हैं. आइए 26 सितंबर 2025 का पूरा दैनिक पंचांग जान लें.

26 सितंबर 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र  (26 September 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)
26 सितंबर 2025 को तिथि- आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि सुबह 09:32 इसका बार पूरा दिन पञ्चमी तिथि.
26 सितंबर 2025 को वार शुक्रवार है.
26 सितंबर 2025 को विशाखा नक्षत्र रात 10:09 बजे तक, इसके बाद अनुराधा नक्षत्र.
26 सितंबर 2025 को योग- विष्कम्भ , रात 10:51 बजे तक, इसके बाद प्रीतियोग.

26 सितंबर 2025 को व्रत त्योहार
26 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का  पांचवां दिन, मां स्कंदमाता की आराधना. 
26 सितंबर 2025 को ललिता व्रत.

Add Zee News as a Preferred Source

26 सितंबर 2025 को सूर्य और चंद्रमा की स्थिति 
26 सितंबर 2025 को सूर्योदय सुबह 06:11 बजे. 
26 सितंबर 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:13 बजे.
26 सितंबर 2025 को चंद्रदय सुबह को 9:58 बजे.
26 सितंबर 2025 को चंद्रस्त शाम को 8:53 बजे.
26 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर.
26 सितंबर 2025 को चंद्रमा का तुला राशि में शाम 03:23 तक गोचर इसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर.

26 सितंबर 2025 को शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:54 बजे से लेकर दोपहर 12:41 बजे तक.
अमृत काल - दोपहर 12:09 बजे से लेकर दोपहर 01:57 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
26 सितंबर 2025 को अशुभ मुहूर्त
26 सितंबर 2025 को राहूकाल- सुबह 10:48 बजे से लेकर दोपहर 12:18 बजे तक.
26 सितंबर 2025 को यमगंड- शाम 3:16 बजे से लेकर शाम 4:46 बजे तक.
26 सितंबर 2025 को कुलिक - सुबह 7:50 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.
26 सितंबर 2025 को दुर्मुहूर्त - सुबह 08:43 बजे से लेकर सुबह 09:31 बजे तक.  दोपहर 12:41 बजे से लेकर दोपहर 01:29 बजे तक.
26 सितंबर 2025 को वर्ज्यम् - रात 02:39 बजे से लेकर प्रातः 04:27 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Budh Vakri 2025: बुध वक्री होकर 4 राशिवालों को बनाएंगे महाधनवान, बिजनेस और नौकरी में बरसेगा सोना!

और पढ़ें- मंगलवार को करें हनुमान सहस्रनाम स्तोत्रम् का पाठ, अंजनी पुत्र करेंगे भय से मुक्त!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

aaj ka panchang

Trending news

'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
DNA Analysis
'भगवा विरोधी' आज फूट-फूटकर रोएंगे! कर्नल पुरोहित के 'प्रमोशन' का विश्लेषण
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
DNA Analysis
कौन कर रहा देश की एकता से खिलवाड़? भारत में दिखा PoK का झंडा, कैसे फैल रहा वायरस
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
DNA Analysis
MiG-21 की विदाई, तेजस 1A के साथ हवा में भारत की नई ताकत...अग्नि-प्राइम मिसाइल लॉन्च
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
DNA Analysis
I LOVE मोहम्मद चलेगा, I LOVE महादेव नहीं? क्या हिंदुओं का अधिकार नहीं
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
Azim Premji
बेंगलुरु में ट्रैफिक पर तकरार! अजीम प्रेमजी ने ठुकराया CM सिद्धारमैया का प्रस्ताव
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
india pakistan news
पाकिस्तान की सेना कातिल है...कश्मीर पर भ्रम फैलाती है और अपनों को बम से उड़ाती है
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
Anurag Dhanda
महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेरती लाडो लक्ष्मी योजना, सरकार का चेहरा बेनकाब: ढांडा
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
Ladakh news
केंद्र हर मोर्चे पर विफल रहा...लद्दाख के हालात पर महबूबा का बयान, कह दी बड़ी बात
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
Sonam Wangchuks
लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक के NGO पर मोदी सरकार का एक्शन, फंडिंग लाइसेंस कैंसिल
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
Leh Protest
'विदेशी ताकतों और बाहरी लोगों की मिलीभगत ने सुलगाया लद्दाख', LG ने बताई कहानी
;