Aaj Ka Panchang: ये है 27 अगस्त का पूरा दैनिक पंचाग, आज गणेश चतुर्थी का उत्सव, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल कब तक!

Aaj Ka Panchang 27 August 2025: आज बुधवार, 27 अगस्त 2025 का दिन अति शुभ है. बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा की जाती है. बुधवार के दिन जो भी भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं उनके जीवन की बाधाएं दूर होती है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती हैं. आज पूरा देश गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहा है. इस दिन बुधवार और गणेश चतुर्थी का शुभ संयोग हो रहा है ऐसे में इस दिन बप्पा की असीम कृपा पाई जा सकती है. आइए 27 अगस्त 2025 का पूरा दैनिक पंचांग देख लें.

27 अगस्त 2025 का पंचांग शुभ मुहूर्त और नक्षत्र (27 August 2025 Aaj ka Panchang In Hindi)

27 अगस्त 2025 को भाद्रपद शुक्ल तृतीया - दोपहर 01:54 तक, फिर चतुर्थी.

27 अगस्त 2025 को वार बुधवार है.

27 अगस्त 2025 को नक्षत्र- चित्रा नक्षत्र, सुबह 06:04 से लेकर 28 अगस्त को सुबह 08:43 बजे तक.

27 अगस्त 2025 को योग- शुभ योग दोपहर 12:35 बजे तक, इसके बाद शुक्ल योग.

27 अगस्त 2025 को सूर्योदय सुबह 05:56 बजे.

27 अगस्त 2025 को सूर्यास्त शाम को 06:48 बजे.

27 अगस्त 2025 को चंद्रोदय: सुबह 09:28 बजे.

27 अगस्त 2025 को रात को 8:56 बजे.

27 अगस्त 2025 को सूर्य सिंह राशि में हैं.

27 अगस्त 2025 को चंद्रमा शाम को 7:22:02 तक कन्या राशि में और उसके बाद तुला राशि में गोचर

27 अगस्त 2025 से गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो रहा है.

गणेश चतुर्थी 2025 का मुहूर्त क्या है

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि प्रारंभ- 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 बजे से

भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि समाप्त: 27 अगस्त 2025 को दोपहर 03:44 बजे तक.

27 अगस्त 2025 को गणेश चतुर्थी 2025 पर गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त: सुबह 11:05 बजे से लेकर दोपहर 12:20 के बीच

27 अगस्त का शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह सुबह 10:46 बजे से लेकर दोपहर 12:22 बजे तक.

27 अगस्त का अमृत काल मुहूर्त सुबह 07:33 बजे से लेकर सुबह 09:09 बजे तक.

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

27 अगस्त 2025 को अशुभ मुहूर्त

27 अगस्त 2025 को राहूकाल- दोपहर 12:28 से लेकर दोपहर 2:02 बजे तक.

27 अगस्त 2025 को यमगंड- सुबह 7:45 बजे से लेकर सुबह 9:19 बजे तक.

27 अगस्त 2025 को वर्ज्यम् - दोपहर 02:57 से लेकर शाम 04:44 बजे तक.

27 अगस्त 2025 को कुलिक - सुबह 10:54 से लेकर दोपहर 12:28 बजे तक.

नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यााद बदलवा हो सकते हैं.

